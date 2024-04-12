《全國首處》多層級樂活照顧園區 屏東啟用

屏東多層級樂活照顧服務園區昨天啟用，環境優美。（記者羅欣貞攝）

2024/04/12 05:30

結合研究、教育與社區共融 提供居家式、社區式與住宿型服務

〔記者羅欣貞／屏東報導〕斥資四．一億元、歷經三年，屏東縣多層級樂活照顧服務園區昨天啟用，是全國第一處結合研究、教育與社區共融服務的創新照護園區，將AI融入長照，提供居家式、社區式與住宿型服務，並設失智照護教研中心。

請繼續往下閱讀...

位於屏市海豐 設失智照護教研中心

多層級樂活照顧服務園區位屏東市海豐地區，為OT促參案，面積一．三公頃、服務區兩千三百多坪。

縣長周春米表示，該園區依失智者或併有失能情形長輩的需求，提供各種不同型態的照顧服務，因社區中的失智症長輩有個別差異，特別設立「屏東縣失智照護教研中心」，針對不同程度或類型的失智個案進行照護模組研究發展或導入智慧科技，提供更精準的失智照護服務。

縣府長照處長陳桂敏表示，園區分兩大區域，「高齡照護區」設有七十六床二十四小時住宿型機構、十八床團體家屋、可容納三十人的日間照顧中心，同時提供居家服務、失智門診、短期日托服務，還有共享餐廳；「樂齡學習區」設運動休閒區、兒童共融遊戲場，讓社區民眾可走入園區，並設有失智照護教研中心、長照實體教室、家屬暨學員臨時住宿的輕旅宿。

設置運動休閒區、兒童共融遊戲場

縣長周春米的母親周林秀鶯，今年八十六歲，昨天也到「樂齡學習區」體驗服務與設施，在反應力訓練中拿到九十分，開心說「園區很好」。

「屏東縣多層級樂活照顧服務園區」委由佳恩長照社團法人營運，董事長蘇秀鑾說，園區透過「iSAFE安全照護系統」及採用「ToF飛時測距感測」設備偵測長者的動作，長者如在房間內跌倒，系統就會示警，打造尊重隱私、預先防範、主動照護的環境，園區內外也建置生物辨識系統、電子圍籬及非接觸式按鈕電梯。

採用智慧感測系統 建置主動照護環境

縣府長照處表示，全縣六十五歲以上老年人口有十六萬一千人、比率二十．二九％，全國排名第五，已是超高齡社會，全縣失智人口近一萬三千人；多層級園區啟用後，民眾如有需求可致電園區或一九六六長照服務專線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法