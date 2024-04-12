人口42萬 新莊將建第2運動中心

新莊第二運動中心預定用地現況。（記者董冠怡攝）

2024/04/12 05:30

位於南新莊龍安路南側 用地變更提報內政部審議 最快2030年完工

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨天至新莊區舉辦行動治理座談會，他表示，隨著新莊副都心、軌道建設逐步完成，新莊區人口已攀升至四十二萬人，是新北市人口第二多的行政區，民眾期待的新莊第二運動中心，內政部正在審議都市計畫變更，預計二○二七年規劃興建作業，最快在二○三○年完工。

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新北人口第2多行政區 因應地方需求

市府城鄉局表示，市府擬將在文高一重劃後取回的公園用地規劃興建新莊第二運動中心，約○．六九公頃，都市計畫主要計畫去年十二月廿七日報內政部審議；細部計畫同步配合體育處評估運動中心需求，調整建蔽率、容積率為三十％、一二○％，待內政部核定後，由地政局續行公辦重劃作業，並由體育局進行興建工程。

地政局已辦理前置作業，待都市計畫經內政部審議通過，就可正式辦理重劃作業。

預計2027年規劃興建 2030年完工

體育局指出，新莊第二運動中心將位於南新莊龍安路南側，土地預計二○二六年十二月交由體育局興建運動中心，預計興建地上四層及地下停車場，設施包含游泳池、課程教室、桌球區、健身房、綜合球場、羽球場、特色運動項目，二○三一年啟用。

此外，會議中也討論捷運丹鳳站周邊都更進度，城鄉局表示，輔大及丹鳳捷運站周邊工業區專案通檢，以新北大道六段、福營路九十七巷、十八份坑溪及塔寮坑溪所為檢討範圍，面積約七十七．四一公頃；更新計畫已於去年公開展覽，並在今年三月召開三次市都委會專案小組會議，聽取相關民眾建議，將整合意見且修正計畫內容，再提市都委會討論，預計第四季前報部。

對於新內閣人選陸續出爐，侯友宜表示新北很多都市計畫發展需要地方、中央攜手合作面對。包含蘆洲南、北側開發及三重銀新未來城在內，還有很多都市計劃，發展過程中都需要中央、地方共同合作，一起面對。

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