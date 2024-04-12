落石損害路段未納蘇花改／最急工程 蘇花安拚2032完工

交通部長王國材昨到宜蘭考察，他說，這次地震，蘇花改毫無損傷，有落石損害的路段，都是未列蘇花改而納入蘇花安（蘇花公路安全提升計畫）的路段，交通部目前最緊急的事，就是把蘇花安做好。（記者蔡昀容攝）

2024/04/12 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕花蓮○四○三強震造成蘇花公路一度中斷，再次引起外界對花蓮聯外道路的關注。交通部長王國材昨到宜蘭考察，他說，這次地震，蘇花改毫無損傷，有落石損害的路段，都是未列蘇花改而納入蘇花安（蘇花公路安全提升計畫）的路段，交通部目前最緊急的事，就是把蘇花安做好，讓蘇澳到花蓮崇德的路廊，整段都安全；交通部表示，全案力拚二○三二年完工。

王國材︰此次花蓮強震 蘇花改毫無損傷

蘇花路廊（蘇花改＋蘇花公路）未納入蘇花改的三個路段，分別是東澳至南澳段、和平至和中段、和仁至崇德段；相關路段線型標準低，仍易落石、災損阻斷，交通部規劃蘇花安計畫，盼提供東部民眾安全返家的路，也減少預警性封路機率。

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蘇花路廊3路段 規劃蘇花安加強改善

交通部公路局報告指出，蘇花安目前在綜合規劃和環評階段，環評專案小組二月的初審會議提出審查意見，公路局四月底將修正報告提環境部續審，審查通過後，再續報建設計畫及後續作業，全案以二○三二年完工為目標進行。

和仁至崇德段的下清水橋，因花蓮地震斷落，交通部改建旁邊的舊蘇花第七號橋，加固成臨時鋼便橋做替代道路。王國材指出，目前僅讓小型車輛通行，重車（包含遊覽車）預計五月可以通行，至於下清水橋的修繕預計年底前完成，現階段與時間賽跑，加速搶通。

王國材說，蘇花間的交通，長期改善工作還是要靠蘇花安計畫，建置長十．二公里長的隧道，才能一勞永逸，這是宜花東最重要的交通工程，也是交通部優先目標，目前花東地區公聽會都辦完了，會把相關工作交棒下一任部長。

做好蘇花安列優先目標 後續交棒給新交長

蘇花公路改善工程處表示，為使工程能盡速施作，在爭取環評通過的同時，建設計畫也同步準備，「東澳至南澳段」和「和仁至崇德段」有可能先開工，「和平至和中段」尚未獲部落會議同意通過，會持續爭取力拚在期限內完成。

蘇花安與蘇花改路線示意圖

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