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宜蘭宜冬橋老舊 規劃1.78億改建

冬山鄉宜冬橋是冬山河流域僅存的舊橋，鄉公所爭取中央補助款辦理改建。 （資料照，記者江志雄攝）

冬山鄉宜冬橋是冬山河流域僅存的舊橋，鄉公所爭取中央補助款辦理改建。 （資料照，記者江志雄攝）

2024/04/11 05:30

公路局近期開會審查 工程會主委吳澤成允協調

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉宜冬橋是冬山河流域僅存舊橋，鄉公所委託工程顧問公司完成改建工程規劃案，總經費估計一．七八億元；鄉長林峻輔最近造訪行政院公共工程委員會主委吳澤成，爭取中央補助款，盼完成改建計畫的最後一哩路。

列入危橋 管制大車通行

橫跨冬山河的宜冬橋是冬山鄉東西向交通要道，一九八○年六月竣工；因橋體老舊龜裂被列入危橋，橋頭兩側增設限高架管制大車通行，目前不僅有安全疑慮，且橋梁底部低，冬山河水上巴士無法穿越，影響水上觀光發展。由於改建經費龐大，鄉公所自籌三千三百萬元地方配合款，餘要仰賴中央金援。

橋面低 水上巴士無法穿越

宜冬橋改建列入冬山鄉重大工程，林峻輔偕同立委陳俊宇拜訪吳澤成。林峻輔說，改建後不僅提升用路人安全，新橋橋墩加高，未來水上巴士可從冬山河中下游的傳藝中心，開抵上游的生態綠舟，建構完整的冬山河流域觀光廊道。

根據林峻輔轉述，吳澤成允諾居中協調，並指示工程會企劃處追蹤後續進度；另一方面，交通部公路局東區養護工程分局證實，已收到宜冬橋改建工程計畫書，近期內開會審查，若通過初審，將呈報公路局審議，如果符合補助規定，會依法辦理。

新橋距離河面 至少4公尺

宜冬橋舊橋長約一○一公尺、橋寬四．七公尺，規劃中的新橋長一一○公尺、橋寬九公尺。改建後的橋梁跨距要拉大，橋墩一併提高，新橋橋墩相距四十八公尺，橋面距離河面至少四公尺，以利水上巴士航行。

改建完工後，水上巴士從傳藝中心啟航，沿冬山河航行，經親水公園、水火同源親子公園，通過宜冬橋新橋後抵達生態綠舟，讓乘客上岸暢遊冬山老街，打通冬山河流域觀光廊道任督二脈。

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