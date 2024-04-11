寵物身分證上線 飼主更新資訊更便利

農業部今年起在寵物登記管理資訊網新增飼主專區，可在飼主專區內檢視「寵物身分證」資訊。（農業部提供）

2024/04/11 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部昨表示，今年起在寵物登記管理資訊網新增飼主專區，專區內「寵物身分證」資訊，可讓飼主即時上網更新居住地等資訊，並檢視犬貓絕育狀態、施打狂犬病疫苗等情況。

國內的犬貓約兩百七十九萬隻，線上登記者約兩百卅六萬隻，比例超過八成，去年新增寵物登記數就超過廿三萬隻。農業部動物保護司司長江文全表示，寵物晶片號碼多為十或十五碼數字，以往飼主領取紙本寵物登記證常有遺失、污損等情事，今年起於寵物登記管理資訊網擴增「飼主專區」功能，讓紙本登記證電子化為「寵物身分證」，方便飼主檢視犬貓相關紀錄，變更聯絡資訊可線上即時更新，不用再到登記機構。

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可查詢絕育、打疫苗等紀錄

江文全進一步表示，寵物身份證內建置「晶片歷程」及「寵物母資訊」供飼主查詢，讓寵物履歷透明化，於合法特定寵物業店家取得犬貓之飼主，可於寵物身分證內檢視來源的店家資訊、母犬（貓）資訊，也能了解犬貓的年齡、絕育狀態、施打狂犬病疫苗的紀錄等。

農業部代部長陳駿季表示，未來將研議於兼顧資訊安全前提下，開放寵物登記資料介接功能，便於地方及民間自由取用，例如可協助地方開發數位市民寵物卡或民間單位之病歷系統等，提高飼主辦理寵物登記意願。在寵物身分證後也會推出更多福利，如接種疫苗可享有登記折扣等。

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