狼師犯行長達廿年 受害者可檢舉

2024/04/11 05:30

〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕國民黨市議員白喬茵昨天在議會質詢時爆料，指某國小正式教師長期對學生性侵，被害人超過雙位數，時間長達廿年，直到去年校方及教育局才知情，狼師已收押。

議員白喬茵昨在議會質詢指出，最近兒少權益受關注，包括藝人黃子佼持有未成年少女影片，遭撻伐，接著爆料該起從未曝光過的狼師個案，高雄某國小一名正式教師，長達廿年性侵超過多名學生，直到去年學校及教育局才知情，「讓惡魔藏在學校廿年」；她痛批教育局容忍「校園版黃子佼」廿年。

請繼續往下閱讀...

教育局長謝文斌表示，本案是去年三月中旬學校發現後，進行通報及後續處理；對於未事先預防，他認為學校教職員對兒少性剝削的察覺度，有必要再加強。據了解，這名狼師服務於北高雄某國小，被害人都是小男童，狼師已於去年九月遭收押。

教育局昨傍晚指出，去年三月學校獲報後，即依規定通報並召開性平會，外聘三名調查委員釐清，專輔教師也立即入班輔導，持續留意被害學生身心狀況及就學穩定度，提供必要的輔導；橋頭地檢署於去年六月羈押該師至今，教育局也依法停聘該師。

教育局呼籲，因此案涉及時間較長，若有其他受害者或其法定代理人，可直接向教育局或學校提出檢舉，維護自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法