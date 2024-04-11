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右昌大排改善 成最美雨豆樹公園

右昌大排水岸環境改善，成為最美的雨豆樹公園。（記者陳文嬋攝）

右昌大排水岸環境改善，成為最美的雨豆樹公園。（記者陳文嬋攝）

2024/04/11 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄右昌大排貫穿楠梓區仁昌里公園，水利局攜手工務局籌措二千多萬元，改善水岸步道環境六百公尺，並於上游設置民生污水截流設施，引後勁溪水源挹注水質，打造雨豆樹水岸公園，媲美日本京都哲學步道。

楠梓區右昌大排唯一明渠段貫穿仁昌里公園，部分設施老舊破損，水利局爭取水利署經費補助，並攜手工務局籌措經費，辦理右昌排水護岸改善工程，總經費二二五○萬元。

水利局多次與社區現勘討論，改善排水道三二○公尺，護岸外觀採具特色多孔隙性亂石貼片，增加生物棲息空間，植栽帶新植蔓花生綠美化，搭配夜間照明，別有一番風情。

副市長林欽榮昨視察表示，工程改善河岸渠道外觀、鋪設亂石貼片、欄杆造型及步道鋪面共六百公尺，上游設置民生污水截流設施，減少異味、改善水質，讓仁昌里公園煥然一新，兩側保留高聳雨豆樹，成為最美麗的雨豆樹公園景點。此外，北側銜接後勁溪河岸步道，南側緊鄰右昌森林公園，串聯飛機公園、碉堡公園、莒光公園、油廠國小、半屏山鄰近台積電，形成綠色廊帶。

兩側步道三百公尺，既有鋪面老舊不平且破損，改為混凝土刷毛鋪面，呈現色澤鮮明，夜間能見度佳，並重新配置兩側藍昌、德民路廣場空間，讓行人及無障礙動線更加連貫，也讓地方有較大廣場舉辦集會活動，成右昌地區遊憩好去處。

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