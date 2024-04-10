（花蓮）震後孤島4天 天祥警冒險守護災民

○四○三花蓮發生地震，太魯閣天祥區域被震成孤島，新城警分局天祥所成為孤軍，負擔起山區秩序跟安撫人心的重要單位，中橫搶通後還護送人車下山。（新城警分局提供）

2024/04/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震太魯閣天祥地區對外交通全斷，瞬間成為孤島，新城警分局天祥派出所、保七總隊天祥小隊成為山區孤軍，承擔起維持六百多名災民的秩序跟救援工作，天祥所長尤建中說，四天來動員全所警力積極協助搜救人員救災，並維持現場秩序，讓民眾平安獲得救援。

新城警分局指出，地震當天地動山搖、巨石滾落且塵土飛揚，天祥派出所內電力也中斷，執勤員警驚覺恐有災情，即使中橫公路落石不斷，員警仍駕駛巡邏車在天祥地區安撫遊客及民眾，廣播要求疏散並請民眾耐心等待救援，並協助晶英酒店、青年中心交管人車疏散，避免發生傷亡。

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尤建中說，中橫公路多處道路崩塌、訊號中斷，導致六百多名民眾受困山區，救援相當困難，僅剩新城警分局天祥所及保七總隊第九大隊天祥小隊駐守山區，警方盡所能協助民眾疏散及協助，七日中橫搶通後，讓受困、受傷的民眾全數送下山完成任務。

天祥地區成為孤島期間，區域內的太魯閣晶英酒店成為地區內提供住宿、飲水、電力的庇護所，晶英酒店指出，基於資源共享、將心比心，啟動收容與關懷機制，因飯店設有足夠發電負載設備，能穩定供應水電，所以也主動協助前進指揮所設立據點，並提供通訊與人員工作和休息環境，並全力配合救災、緊急安置、人員調度、飲食協助等。

○四○三花蓮發生地震，太魯閣天祥區域被震成孤島，新城警分局天祥所成為孤軍，負擔起山區秩序跟安撫人心的重要單位，中橫搶通後還護送人車下山。（新城警分局提供）

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