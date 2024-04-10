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花蓮多家飯店震損 月底前難復業

位於花蓮市鬧區藍天麗池飯店，外牆剝落受損，目前整修作業中。（記者游太郎攝）

位於花蓮市鬧區藍天麗池飯店，外牆剝落受損，目前整修作業中。（記者游太郎攝）

2024/04/10 05:30

翰品歇業將資遣員工 太魯閣晶英停業至30日

〔記者游太郎／花蓮報導〕雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店因，遭○四○三強震重創，為顧及旅客及員工安全宣布永久歇業，並提前啟動改建計畫；花蓮地區多家飯店也受損，四月底前難以恢復營業。

大梁受損 40多年酒店提前改建

雲朗觀光集團表示，花蓮翰品酒店自三日震災受損後即停業，依照「大量解僱勞工保護法」程序，已通報花蓮縣政府社會處，並提出解僱計畫書，對於花蓮翰品酒店一起工作到最後一天的同仁，將會優先詢問是否願意轉介至集團下的其他營運單位，對於不續任的同仁，將以勞基法規定並輔以集團原有的福利及政策，妥善安排後續資遣方式，會保障所有花蓮同仁的權益。

花蓮翰品酒店表示，翰品酒店在花蓮深耕四十餘年，本來就打算整棟打掉重建，目前一樓右側大梁受損嚴重，為避免成公安事件，已緊急進行加固工程，花蓮團隊在恢復電力及常態運作後，已主動聯繫已訂房與訂席顧客，啟動協助轉單與全額退費的溝通與協調，保障所有消費者及員工的權益不受影響。

縣府社會處勞資科長方雅麗表示，酒店已向縣府申請、討論資遣事宜，應該是全部員工分階段資遣，因受天災關係，不受限法規規定要在六十天申報，所以沒有違法問題。由於大量解僱員工可能會有就業跟相關勞動法令問題，昨天下午已協調業者跟員工協商，縣府跟就業中心也居間協助。

藍天麗池整修 重新營業待評估

花蓮地區其他觀光飯店震損狀況，位於太魯閣園區內晶英酒店將停業至卅日。太魯閣山月村原預計停業至五月卅一日，但業者估計要好幾年才能恢復，山月村的經營並不樂觀，未來可能要資遣四十名員工。花蓮藍天麗池飯店外牆玻璃碎裂，為確保旅客及員工安全暫停營業，進行整修作業中，重新營業時間待評估。

正常營業 也住房率大降

同屬於晶華酒店集團的捷絲旅花蓮館雖然建物狀況妥善、營業正常，但預估四月住房率只剩三成；此外，煙波集團花蓮太魯閣、花蓮遠雄悅來飯店、花蓮理想大地渡假飯店雖然營運正常，但住房率也都受到影響。

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