中央賑災專戶 6天衝3.6億

中央賑災專戶湧入大額捐款，累計近3.6億元。（資料照）

2024/04/10 05:30

〔記者邱芷柔、游太郎／綜合報導〕因應花蓮地震嚴重災情，衛福部賑災基金會自四日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等三大管道接受外界捐款，昨起四大超商機台也開放「○四○三花蓮震災募款專案」收受捐款，統計截至昨下午四點，已募款近三．六億元，並有五筆一千萬元的大額捐款，日本迴轉壽司品牌「藏壽司」也感念台灣在日本三一一地震後慷慨解囊，捐出兩百萬元貢獻心力。

賑災基金會指出，截至昨下午四點，總捐贈筆數達十一．七萬筆、募得近三．六億元；隨著銀行營業，大額捐款陸續湧入，其中台北關渡宮、台北保安宮、蘆洲湧蓮寺、大豐有線電視、上銀科技等，各捐出一千萬元。

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基金會指出，正副總統蔡英文、賴清德、行政院正副院長陳建仁、鄭文燦等皆以個人名義捐款，多位縣市首長不分黨派慷慨捐出款項，基金會將循勸募規定，將善款用於「災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建」四大項目，將民眾愛心發揮最大效益。

國民黨黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁昨天表示，安置災民成花蓮最大挑戰，拜託內政部協助，也向慈濟提出協助興建組合屋訴求。他指出，花蓮震災的紅、黃單戶及需要動遷、安置、改建、補強共計一四七一戶。另，中橫公路原路修建可能已經不符合使用需求，希望朝「環島高鐵」或「國道六號東延」方向規劃。

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