為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中央賑災專戶 6天衝3.6億

中央賑災專戶湧入大額捐款，累計近3.6億元。（資料照）

中央賑災專戶湧入大額捐款，累計近3.6億元。（資料照）

2024/04/10 05:30

〔記者邱芷柔、游太郎／綜合報導〕因應花蓮地震嚴重災情，衛福部賑災基金會自四日起開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay等三大管道接受外界捐款，昨起四大超商機台也開放「○四○三花蓮震災募款專案」收受捐款，統計截至昨下午四點，已募款近三．六億元，並有五筆一千萬元的大額捐款，日本迴轉壽司品牌「藏壽司」也感念台灣在日本三一一地震後慷慨解囊，捐出兩百萬元貢獻心力。

賑災基金會指出，截至昨下午四點，總捐贈筆數達十一．七萬筆、募得近三．六億元；隨著銀行營業，大額捐款陸續湧入，其中台北關渡宮、台北保安宮、蘆洲湧蓮寺、大豐有線電視、上銀科技等，各捐出一千萬元。

基金會指出，正副總統蔡英文、賴清德、行政院正副院長陳建仁、鄭文燦等皆以個人名義捐款，多位縣市首長不分黨派慷慨捐出款項，基金會將循勸募規定，將善款用於「災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建」四大項目，將民眾愛心發揮最大效益。

國民黨黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁昨天表示，安置災民成花蓮最大挑戰，拜託內政部協助，也向慈濟提出協助興建組合屋訴求。他指出，花蓮震災的紅、黃單戶及需要動遷、安置、改建、補強共計一四七一戶。另，中橫公路原路修建可能已經不符合使用需求，希望朝「環島高鐵」或「國道六號東延」方向規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播