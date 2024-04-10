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砂卡礑搜救 重機具挺進挖掘 尋獲男鞋

花蓮消防局調重機具前往砂卡礑搜索，但中間被深潭阻隔。（花蓮特搜提供） 在砂卡礑步道上拍到疑似新加坡夫妻影像。（花蓮特搜提供）

花蓮消防局調重機具前往砂卡礑搜索，但中間被深潭阻隔。（花蓮特搜提供） 在砂卡礑步道上拍到疑似新加坡夫妻影像。（花蓮特搜提供）

2024/04/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，目前仍有五人尚未尋獲，搜救人員昨繼續前進砂卡礑熱區加強搜索，也調度重機具挖掘機前往，找到一隻疑似男性的鞋子，且有導遊出面提供搜救人員當天七點半錄到新加坡夫妻倆的畫面，將繼續針對這區域加強搜索。

疑似新加坡夫妻最後身影曝光

一名司機導遊說，當天載德國遊客到砂卡礑步道遊玩，當時沒有跟著下去，德籍遊客在五間屋前的山蘇園疑似拍到新加坡夫妻，時間為七點卅五分，認為新加坡夫妻的位置應在步道往五間屋的位置。搜救人員依據畫面還有步程推估，懷疑新加坡夫妻應該是在大崩壁靠近五間屋的位置。

特搜人員指出，昨天早上派三組人分成三條路線，一組重機具克服巨石、深潭等問題，一組人走溪底，找看看有沒有可能被石頭打到掉到溪底，第三組人則是走步道路線，沿途搜索到一．八K大水管，除了日前發現的鞋子、水壺等，沒有其他的新發現，Ｏ．八五Ｋ屍臭味是動物屍體。

重機具部份已經前進到砂卡礑靠近大崩塌地約廿公尺，看得到兩具大體的位置，但前有深潭阻擋，上面還有巨石，要用大型破壞機才能處理。另外，中和礦區仍有失聯的蕭姓男子，昨天搜救人員嘗試靠近但有巨石擋住，考慮申請炸藥把巨石炸開來開路。

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