小車灌大車 議員疑偷渡外縣市水肥

議員何文海目睹台中水肥廠週遭出現小型水肥車將水肥轉到大水肥車的情況，認為情況有異。（議員何文海提供）

2024/04/10 05:30

環局表示是為避免進水肥廠要排隊 但對檢舉案會一一清查

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市去年才被審計處質疑水肥三年來不減反增，恐有代收外縣市水肥情況，民進黨議員何文海昨表示，陸續接獲民眾檢舉，自己也目睹水肥廠週遭竟然有直接小車把水肥灌到大車的情況，質疑「偷渡外縣市水肥」的情況已變本加厲？

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對此環保局立即清查，強調不論大車或小車都沒有外縣市行走軌跡，局長陳宏益解釋，小車裝水肥到大車是為了不要一起擠在水肥廠，因此在外轉換到大車再一起到水肥中心處理，這是被允許的，但如果議員說檢舉案不止一件，會一一清查，但何文海則說，隨便在公園或河川邊小車換大車裝水肥就不會影響居民？這說法不能接受，會要求環保局持續調查。

議員：遷廠沒下文 若有代收居民會抗議

何文海昨天表示，他去年就曾質疑過，台中市有大型水肥車在空曠的未啟用重劃區內接管小型水肥車承裝水肥，但環保局一直不承認水肥處理有異，最近他及民眾都目睹，包括文心南二路附近的正心公園，或是大墩二街附近的園道旁，都看到有小型水肥車把水肥換到大型水肥車上的情況，懷疑就是代收外縣市水肥，他並表示，如果照環保局說的是正當的轉運，為何要躲到人跡較少的地方，甚至跑到公園旁邊，他看工作人員也是閃閃躲躲，這裡面有無非法情況？環保局必需調查清楚。

何文海強調，南屯在地民眾已經一再反應要求水肥廠遷移，如果環保局不但不遷移，還坐視可能有代收外縣市水肥的情況，市民不會接受，一定會起而抗議。

環局強調二至三月處理量 比去年同期低

陳宏益表示，先前曾同意環保公司針對部份小型水肥車可以直接把水肥灌到大水肥車中，以免水肥車排隊要進水肥廠會引發民怨，他認為應該不是在處理外縣市水肥，昨天初步排除拍攝片中的車輛有違規情況，但也表示，如果有其他拍攝照片，也會清查，他並指出，去年被審計處指出問題後，環保局有在盯各車輛運送水肥情況，可以明顯看到今年二月以及三月台中處理水肥量都比去年同期低，環保局會緊盯清運業者已經發揮效果。

議員何文質疑台中水肥廠有異常代處理外縣市水肥的情況。（記者唐在馨攝）

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