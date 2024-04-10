《客委會投資客語片 國民黨質疑政治操作》楊長鎮：讓客家文化進入主流電影市場

2024/04/10 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨立院黨團昨召開記者會，抨擊客委會參與投資客語國片「一九七七年的那一張照片」有政治操作，客委會主委楊長鎮說，中壢事件只是這部片的一個場景，並沒有正面表現，國民黨團好像有點要做內容審查，他個人覺得不太妥當。

中壢事件只是片中一場景

對於外界質疑這部客語國片，客委會一舉投入五千萬資金似乎有違客委會預算一事，楊長鎮說，該片是客委會透過客家公共傳播基金會跟瀚草文創所合資投資的方式，投入五千萬資金。

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至於預算書內所訂，商業單位籌拍片子計畫投入一億元的費用，客委會會認為製片方相當有決心，一定會努力爭取在市場上的回響，這樣他們就相對願意補助十分之一、也就是一千萬為原則的金額，希望以此讓客家話、客家文化進入主流的商業電影市場，讓客家話在現代的場景，可以有更多的表現機會。

楊長鎮說，電影以中壢事件為背景，呈現的是在那樣的歷史場景下，年輕人的苦悶和心裡的出路。事件在片中並不是用正面表現，只是一個場景，這是展現台灣在民主化過程中所走過的艱辛道路，這段歷史應該記得它、面對它、反省它，這才是比較好的態度，而不是略而不談。

楊長鎮認為國民黨團似乎妄自菲薄了，畢竟台灣民主化過程中也有國民黨參與，好比國民黨向來推崇的蔣經國，當年不管是在人民的壓力或呼籲下，最終還是開放黨禁、解嚴，也因此得到全國人民很多的尊敬。

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