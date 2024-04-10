客雅大道東延決標 竹市外環道將串聯

客雅大道新闢道路規劃圖

2024/04/10 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕客雅大道（明湖路以東路段）是新竹市外環道路的斷點，也是最後一塊拼圖，竹市府積極推動客雅大道新闢道路規劃作業，盼加速紓解香山區連接科學園區交通瓶頸。交通處表示昨「客雅大道（明湖路以東路段）新闢道路規劃及環境差異分析案」順利決標，預計明年第一季提送竹市環評委員會，力拚上半年通過審查，通過審查後即啟動都市計畫作業。

道路規劃及環差分析 預計明年送審

市府表示，客雅大道（明湖路以東路段）新闢道路工程完工後，將連接明湖路與高翠路，並與既有客雅大道串聯，完成竹市外環道路最後一塊拼圖，成為香山區、國道三號茄苳交流道至科學園區的重要聯絡道路，以及明湖路與南大路間的替代道路，將有效紓解香山進入科學園區車流。

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明湖路連高翠路 紓解香山至竹科車流

交通處長倪茂榮表示，竹市在二○一六年完成「客雅溪邊（明湖路以東路段）新闢道路規劃方案」，依環境影響評估法規定，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告；此外，因車流量、旅運需求及自然環境等與過去時空環境有所差異，故依規須重啟環境影響差異分析作業。

客雅大道（明湖路以東）新闢道路工程自明湖路與客雅大道路口為起點，高峰路與高翠路口為道路終點，完工後即建構完整的外環快速道路系統，讓車流不必行經西大路、寶山路等壅塞路段，加上市府於去年已完成高峰路（高翠路至研新四路）拓寬工程，多管齊下紓解竹市交通，改善區域交通瓶頸路段。

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