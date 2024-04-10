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憨兒實況重現 桃園公益特展不少驚喜

真善美社會福利基金會於中原文創園區辦理公益特展。（記者李容萍攝）

真善美社會福利基金會於中原文創園區辦理公益特展。（記者李容萍攝）

2024/04/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市真善美社會福利基金會服務心智障礙者屆滿廿五年，從最初照顧四十名憨兒，到現在的二百人，服務規模擴大，愛心有增無減，昨起至廿八日在中原文創園區四號倉庫舉辦「請擁抱我的不完美」公益特展，呈現機構服務歷程，分享與心智障礙者的相處之道，參觀者可從展覽知道憨兒實況與想像中的不一樣。

特展助理導覽員、四十歲憨兒「小貞」是中度智能障礙者，到真善美家園接受服務十七年，早期曾在洗車場擔任洗車員，由於年紀慢慢大了，近年轉銜至壢小故事森林擔任銷售小店長，她喜歡手作，還會串珠手環、項鍊，每年母親節義賣花朵更是她特有的成就，可以廿七秒完成一朵花，她期待民眾能找她一起折手工玫瑰花。

廿七歲憨兒陳立是中度智能障礙合併自閉症患者，五年前來到家園，不愛說話，不喜歡團體生活，輔導老師發現他喜歡彈琴，演奏獲得掌聲時就會露出笑容，後來學習清潔工作，目前已能走入人群，在壢小故事森林幫忙清潔，去年底與藝人林曉培合發音樂專輯後，獲得企業邀約演出，他在特展期間設攤提供義賣音樂專輯。

七年前曾出席基金會公益活動的霸氣樂團，成員有藝人王瞳、主唱于浩威、吉他手阿修羅、貝斯手樂咖、鼓手小頭，昨齊聚特展開幕會獻唱；王瞳表示，人活著不能單單餬口，將愛傳遞給更多人才有意義，霸氣樂團創團宗旨就是用音樂獻愛心，將更多資源串起來。

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