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邊境查驗／中國辣椒粉 又驗出蘇丹紅

又有1批自中國進口的辣椒粉被檢出蘇丹色素3號，全批4995公斤在邊境攔截銷毀。 （食藥署提供）

又有1批自中國進口的辣椒粉被檢出蘇丹色素3號，全批4995公斤在邊境攔截銷毀。 （食藥署提供）

2024/04/10 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署昨天公布最新邊境查驗不合格名單，又有一批自中國進口的辣椒粉被檢出蘇丹色素三號（蘇丹紅），食藥署統計，近半年中國辣椒粉報驗不合格率為十八．六二％，每六批有一批違規，加上此次不合格的製造廠，目前已有廿二家製造廠禁止輸入。

近半年不合格率逾18％

食藥署副署長林金富說，近日查到競達公司從中國山東合盛農場公司輸入的辣椒粉，檢出蘇丹紅十七ppb，全批四九九五公斤在邊境銷毀、不得退運，食藥署也立即暫停受理該製造廠的辣椒粉輸入申請。

林金富指出，食藥署針對中國辣椒粉持續採百分百查驗，近半年報驗一四五批、其中廿七批不合格，且有七批檢出蘇丹紅，其餘則為農藥殘留違規。此外，最新公布的違規名單中，還有一批自中國進口的花椒，被檢出芬佈賜、畢達本、陶斯松、得克利等四種農藥殘留超標，全批五百公斤將在邊境退運或銷毀，未來針對該業者也從一般抽批調整為加強抽批。

食藥署最新邊境查驗不合格名單共有廿三項，除上述品項，另有自中國、日本、泰國、越南等地輸入的奇異果、烤核桃、蜜柑、鮮凍金枕頭榴槤、蘆筍、蘋果、花椒等被檢出「農藥殘留」違規；「重金屬」超標的則有克羅埃西亞的新鮮黑松露、法國的葛宏德區天然灰海鹽及日本的螢光烏賊、烏賊及石狗公。

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