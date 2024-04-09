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基隆44年海砂社區 市府︰列優先都更

基隆市聯宏社區是海砂屋社區，強震後住戶盼市府協助公辦都更。（記者俞肇福攝）

基隆市聯宏社區是海砂屋社區，強震後住戶盼市府協助公辦都更。（記者俞肇福攝）

2024/04/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市仁愛區成功市場旁的聯宏社區，屋齡四十四年，鑑定為海砂屋，基隆市府自二○一七年起輔導居民自辦都市更新；在四月三日的花蓮強震後，社區居民更憂心住家安全，希望市府協助公辦都更。市長謝國樑昨天視察後表示，將列入四月即將掛牌的「基隆市都更辦公室」優先推動都更的對象。

聯宏社區共有二八四戶，在二○一七年檢驗為海砂屋，地下停車場的梁柱出現水泥剝落、鋼筋外露等，經七十三％居民同意後成立都市更新會，整合其他住戶的都更重建意願，但後續因為無法取得全體住戶的共識，都更進度停滯。

住戶盼提高容積獎勵

社區許多住戶表示，自辦都更停滯是因為基隆市對海砂屋改建的容積獎勵，比不上鄰近的台北市、新北市優厚，導致都更案無法再往前推動，以台北市來說，海砂屋都更有百分之百的容積獎勵，但基隆市相關法令仍停留在二十多年前，因為基隆的房價不高，近年建築成本高漲，建商對協助都更也興趣缺缺。

謝國樑到場視察後表示，礙於法令的限制，基隆市無法比照六都標準，給予海砂屋都更案更高的容積獎勵，他要求市府都市發展處與中央協調，爭取比照六都的容積獎勵，提高居民及建商配合都更的誘因。

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