處理稻稈、豬糞 關山擬設生質能中心

台東關山鎮有逾兩千公頃稻田，每季產生可觀稻草。（記者黃明堂攝）

2024/04/09 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮有逾兩千公頃稻田及十間養豬場，為去化稻草及豬廢水，鎮長彭成豐欲建構生質能中心，設置稻稈氣化發電處理場及養豬廢水集中處理場，將在取得稻農、豬農及廠商簽屬設置意向書後，爭取中央補助款一億兩千萬元，預計三年內設廠完成運作。

設稻稈氣化發電、養豬廢水處理場

關山鎮公所表示，已於上週邀集有意願「稻稈氣化發電處理場」及「養豬廢水集中處理場」的兩家廠商，與相關稻農及豬農進行說明會。彭成豐說明，生質能中心設廠計畫購置位在掩埋場周遭的八筆土地，預定向國有財產署價購，價購土地經費希望代表會能支持。

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他說，已經參觀過花蓮縣玉里鎮的璞石閣畜牧生質能源中心，廠區一點味道都沒有，會安排時間與代表及里長們前往實地參觀，公所與代表會攜手解決關山卅多年來的異味及稻農稻稈去化問題，大幅提升關山的觀光價值，同時生質能中心若設置啟用，減碳的數量等於關山一整年的排碳量。

3年內設廠運作 可減1年排碳量

稻稈氣化發電處理場廠商估計，稻田的稻稈收集每公頃約可得到六千元，進場後進行破碎、發電及氣化後，剩下的生物碳還可以做為空氣淨化的原物料，構成循環經濟，可增加稻農的收入及減少稻農碎桿費用。

養豬廢水集中處理場廠商則說，透過二段厭氧生物處理，可以回收大量沼氣發電，經過「厭氧＋好氧＋養藻」處理後的出水水質可以做為澆灌用水，提供鄰近農田及親水公園或鎮內樹木澆灌用，槽車從豬場運輸至廠區，廠區處理污水不會有味道產生，同時廠商產生的有機污泥和養殖藻類製成高效有機肥，可運用於有機種植；廠方也會提供回饋金公益使用。

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