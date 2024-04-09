單親王郁茜愛運動 讀書靠獎學金

王郁茜來自單親家庭，靠獎學金支應讀書所需。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/09 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市八日表揚模範生，忠明高中學生王郁茜來自單親家庭，母親獨撐家計，從小就靠運動表現等獎學金支應學習所需，愛打籃球的她身高雖才一六○公分，卻是學校女籃隊的重要控球後衛，也是田徑好手，將代表台中挑戰全中運，盼往體育發展，早日改善家中經濟。

積極正向 無身高優勢仍任校籃後衛

台中市昨表揚全市國高中職以上及附設進修部、國小補校共五二二五名模範生，市長盧秀燕陪學生合影，今年學生與市長合影多走「淡定」路線，包括比讚、比愛心的基本款姿勢最熱門，不見搞怪合影，中一中、后里國中及和平國中則別出心裁，用手勢比出學校象徵及泰雅圖騰，留下專屬合照印記。

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國高中職以上模範生 表揚逾5千人

其中，來自單親家庭的王郁茜，靠積極參活動、運動等養成樂觀進取的個性，愛打籃球的她，從彰化到台中市忠明高中女籃隊接受訓練，小學時身高一四○公分的她，升上高中後身高停在一六○公分，沒有身高優勢的王郁茜，上了球場拚命且正向的態度，讓球隊教練破格將她排進先發陣容擔任後衛，今年跟著球隊將士用命拚進全國高中籃球聯賽（HBL）前十六強；她也擅長田徑，代表忠明高中參加一萬公尺及五千公尺長跑屢獲佳績，今年將代表台中市挑戰全中運。

和平國中學子 用手勢比出泰雅圖騰

從小看著母親獨撐家計的辛苦，王郁茜儘量不亂花錢，更不向媽媽拿零用錢，靠家扶基金會的扶助金及她從體育競賽等獲得的獎學金支應生活所需，甚至還能存錢為未來上大學預作準備，正向且積極的表現，獲選模範生。

和平國中受表揚模範生，用手比出泰雅族圖騰。（中市府提供）

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