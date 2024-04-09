為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中新民街倉庫群 將打造流行音樂基地

新民街倉庫群將規劃做為台中流行音樂產業孵化基地。（中市府提供）

新民街倉庫群將規劃做為台中流行音樂產業孵化基地。（中市府提供）

2024/04/09 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕包括兩處古蹟及七棟歷史建築的「新民街倉庫群」，因不做國家漫畫博物館，台中市府去年改規劃「台中流行音樂產業孵化基地」，打造流行音樂創作文化聚落，正爭取中央補助，預計明年初展開修復、二○二六年完成，採營運移轉（OT）招商委外營運。

具教學、表演及培育樂團功能

新民街倉庫群位台中火車站附近，一度被文化部選做國漫館，後國漫館改到台中市刑務所建築群推動，台灣鐵路管理局依原訂規劃，去年七月將新民街倉庫群點交給台中市政府，新聞局長欒治誼指出，台中擁有極多流行音樂人口，每年舉辦的搖滾台中，均吸引十餘萬人次參與，新民街倉庫群將打造「台中流行音樂產業孵化基地」，可望成為有教學、表演及培育在地樂團等功能的流行音樂創作文化聚落。

由於新民街倉庫群年久失修，文化局估約需四．二億修復，已向中央爭取補助，並進行修復規劃設計中，預計明年展開修復，二○二六年完成。

為避免民眾誤入造成危險，相關建築外圍設置鐵皮圍籬，新聞局將與「逃亡計劃塗鴉藝術團隊」合作，融入音樂元素進行塗鴉創作，讓修復中的倉庫群也能展示藝術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播