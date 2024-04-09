台中新民街倉庫群 將打造流行音樂基地

新民街倉庫群將規劃做為台中流行音樂產業孵化基地。（中市府提供）

2024/04/09 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕包括兩處古蹟及七棟歷史建築的「新民街倉庫群」，因不做國家漫畫博物館，台中市府去年改規劃「台中流行音樂產業孵化基地」，打造流行音樂創作文化聚落，正爭取中央補助，預計明年初展開修復、二○二六年完成，採營運移轉（OT）招商委外營運。

具教學、表演及培育樂團功能

新民街倉庫群位台中火車站附近，一度被文化部選做國漫館，後國漫館改到台中市刑務所建築群推動，台灣鐵路管理局依原訂規劃，去年七月將新民街倉庫群點交給台中市政府，新聞局長欒治誼指出，台中擁有極多流行音樂人口，每年舉辦的搖滾台中，均吸引十餘萬人次參與，新民街倉庫群將打造「台中流行音樂產業孵化基地」，可望成為有教學、表演及培育在地樂團等功能的流行音樂創作文化聚落。

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由於新民街倉庫群年久失修，文化局估約需四．二億修復，已向中央爭取補助，並進行修復規劃設計中，預計明年展開修復，二○二六年完成。

為避免民眾誤入造成危險，相關建築外圍設置鐵皮圍籬，新聞局將與「逃亡計劃塗鴉藝術團隊」合作，融入音樂元素進行塗鴉創作，讓修復中的倉庫群也能展示藝術。

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