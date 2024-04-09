目擊天王星倒塌 花蓮勇警飛奔救4人／開11小時到災區 餐車夫妻愛心供餐

經營泰式餐車的林姓夫妻，昨天從彰化開了11小時的車到花蓮，現場製做餐點送給災民和救災人員品嚐。 （記者許麗娟攝）

2024/04/09 05:30

〔記者王錦義、許麗娟／花蓮報導〕花蓮市天王星大樓在強震時倒塌，由於距離花蓮警分局約兩百公尺，組長彭舜熙與警備隊員不畏危險立即奔赴搶救，第一時間救出四人；彰化夫妻昨開了十一小時的餐車到花蓮，準備三百份餐點免費給災民和救災人員品嚐，令人感動。

彭舜熙和警員黃馨葵兩人當天在第一震後出勤了解災情，於第二震時經過並目擊天王星大樓倒下，立即停車奔至現場，緊急疏散車輛及民眾，配合趕抵的消防局救難人員，架起長梯攜手合作，成功救出四名被困民眾。

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彭舜熙說，靠近倒塌大樓時，發現三樓有位女住戶在窗邊哭喊求助，馬上對她喊話「還有時間，保持冷靜」，盡量舒緩對方情緒，直到救難人員抵達後，趕緊協助架梯將女子救出。彭順熙回憶，當下沒想太多，只知道要趕快拉起封鎖線疏散民眾，讓傷亡降至最低，「或許是警察魂使然吧！」

而經營泰式餐車的林姓夫妻，昨天凌晨三點多從彰化出發到花蓮，提供現做餐點免費給災民和救災人員品嚐，老闆娘林小姐說，他們的餐車本來就是環島跑，曾到花蓮擺攤，這次看到地震災情嚴重，只想盡一點微薄的心力。受災戶洪先生說，「真的很好吃，年輕人有這份心真的不錯！」這份愛心餐比什麼都珍貴，患難時處處可見溫情。

仁里義消顧問慨捐10萬

此外，家住天王星六樓的七十一歲汪阿嬤，在天王星大樓要拆除前，曾含淚請求協尋家中裝有錢財和證件的背包，強調是重要的救命錢，仁里義消顧問陳先生特別捐贈十萬元現金，他說，花蓮人都是受災戶，希望汪阿嬤的兒子能好好的治療，汪阿嬤也感動到眼眶泛淚，希望大家都能來幫助所有災民。

花蓮分局第一組長彭舜熙目擊大樓倒塌，立即在現場建立指揮管制線，安撫驚慌民眾。（花蓮警分局提供）

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