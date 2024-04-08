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《桃園》強震軌道位移2公分 機捷檢修完成

花蓮強震後，桃園大眾捷運公司立即啟動震後機場捷運結構檢查，迅速動員約450人進行巡檢。（桃捷公司提供）

花蓮強震後，桃園大眾捷運公司立即啟動震後機場捷運結構檢查，迅速動員約450人進行巡檢。（桃捷公司提供）

2024/04/08 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕花蓮強震後，桃園大眾捷運公司啟動桃園機場捷運線震後結構檢查，動員約四百五十人進行巡檢，發現機捷A18至A19站間軌道鋼軌輕微偏移，已完成檢修，其餘軌道、梁柱、供電等設備均安全無虞。同時，因應後續餘震，捷運地下段及高架段軌道部分，仍持續加強周遭掉落物巡檢工作，請旅客安心搭乘。

桃捷公司昨表示，花蓮強震三日上午七點五十八分發生後，桃捷公司當日上午九點十五分即完成土建結構重點設施巡查，於車巡時發現A18至A19站間（軌道里程一○九．七一公里處）有輕微晃動，經維修人員檢視下緣鋼構約有二公分位移；經確認該處軌道輕微位移情況無安全疑慮，當晚系統停止營運後，即安排人員夜間步巡檢視各軌道橋面、隧道及橋梁結構，並對位移軌道進行鋼軌線形調整，其餘路段未發現異常。

桃捷公司也檢視全線各車站，發現十七處天花板及十八處燈飾垂吊等有危險疑慮，均已搶修完成。目前分別在A2三重站、A6泰山貴和站、A9林口站、A10山鼻站、A16橫山站、A19桃園體育園區站及A21環北站等七處設置地震警報系統，讓值班人員掌握地震訊息，立即採取列車慢速行駛巡軌或系統暫停營運等措施。

桃捷公司也呼籲旅客，搭乘機場捷運時如遇地震，請保持冷靜勿驚慌，並依照人員引導應變維護安全，並留意廣播、車站公告、月台電視等宣導措施。

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