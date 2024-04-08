彰縣2萬份大甲媽壓轎金 今免費索取

彰化縣政府今年準備了2萬份大甲媽壓轎金，將於4月8日下午1點開始免費發送，有需要的鄉親可至彰化縣各戶政事務所及縣府服務台索取。 （彰縣府提供）

2024/04/08 05:30

〔記者張聰秋、顏宏駿、湯世名／彰化報導〕大甲媽遶境進香活動，今晚鑾轎將駐駕嘉義縣新港鄉奉天宮，前晚和昨天在彰化縣遶境時，縣府也特別擺設香案，並以紅布覆蓋「壽金」的長板凳恭迎媽祖，讓媽祖鑾轎停駕，二萬份「壽金」經由媽祖停駕加持後成為民間信仰能保平安的「壓轎金」，今天（八日）開放排隊索取，送完為止。

媽祖鑾轎停駕加持壽金

縣府表示，大甲鎮瀾宮把今年遶境進香活動定調為「惜福」，因此，這二萬份壓轎金，將發送給懂得「惜福」且需要的民眾，期盼大家都能得到媽祖的庇佑，索取時間四月八日下午一點開始，有需要的鄉親可至彰化縣各戶政事務所及縣府服務台索取。先到先得，錯過了就要等到明年。

請繼續往下閱讀...

每份用燙金紅包袋，正面印有「甲辰年大甲媽祖遶境壓轎金」、背面印有「環保祭祀護身心、減碳拜拜真正興」等字句，內裝二張壓轎金，共計二萬份。

各戶政所發送 先到先得

縣警局訓練科長林世明領軍的「機動應變隊」在彰化市彰美路民生地下道路口接到媽祖鑾轎時，已是昨天凌晨一點多。在林世明一聲令下，機動應變隊員將鑾轎層層包圍，只讓宮廟人員接轎與扛轎，不讓其他信眾亂入，讓媽祖鑾轎非常順利、快速通過地下道，不過此時已是凌晨一點四十分，創下歷來最晚通過地下道紀錄。

遶境隊伍昨天沿著花壇鄉省道台一線中山路進入大村鄉時，已是上午七點多，隊伍加足馬力往前衝，沿路不少信眾排隊想躦轎腳，但後來全部取消，轎班以小跑步的方式扛轎前進，不到一小時就過境員林市區，接著過台七十六線橋下後，一路飛奔南下，鑾轎在於下午一點多抵達北斗鎮奠安宮，只停駕數分鐘，旋即又啟程。

壓轎金就是「壽金」，當大甲媽祖遶境時，信徒會擺設2張長板凳，板凳上各綁著一大捆的「壽金」，並覆蓋上紅布，恭迎聖駕停轎。（資料照，記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法