中橫臨37便道搶通 21日前每天開放2時段

昨天早上10點，首批從中橫公路天祥地區撤離的車輛平安下山。（民眾提供）

2024/04/08 05:30

〔記者吳亮儀、歐素美、王錦義／綜合報導〕花蓮強震造成台八線中橫公路嚴重崩塌，經團隊連日冒著餘震、落石全力搶修，交通部公路局昨天下午宣布全線搶通，考量開放後仍有不確定風險，每天巡視安全性後，中橫東段每日有三個時段管制通行；台八線臨三七便道，在廿一日前開放十二時和十六時卅分兩時段通車。

公路局應變中心人員說，因山區路段邊坡狀況仍不穩定，考量開放後仍有不確定風險，公路局仍得持續做災後復建工程，台八線合歡派出所至太魯閣路段至月底，每日八時到九時、十二時到十三時及十六時到十七時三時段開放通行，十七時以後只出不進，廿時實施夜間封閉，如遇施工搶災必要時，將採取機動管制。

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台中市和平區台八線臨三七便道廿一日前，每天朝巡邊坡及路面安全後，開放十二時及十六時卅分兩時段管制放行，放行五種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。谷關工務段長張裕閔表示，中橫便道十九．七Ｋ處的路基因落石毀損，路寬僅剩二．五公尺，預計本週五前修復，才能開放大型車通行。

花蓮縣秀林鄉台九線大清水至崇德路段，因施工需求，每天放行上午六時到八時、中午十二時到十三時、傍晚十七時到十九時共三個時段，入夜後實施預警封閉。另外，下清水橋開放小型車，限重五噸以下通行。

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