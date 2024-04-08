英勇救12人 希臘籍台灣女婿哽咽：做該做的事

希臘籍台灣女婿Dimitris Belbas，憶起強震發生時紅了眼眶，數度哽咽。（民眾提供）

2024/04/08 05:30

前駐紐代表蔡爾晃的女婿

〔記者陳鳳麗、王錦義／綜合報導〕花蓮強震造成太魯閣國家公園內的白楊步道崩塌，英勇救出十二人的希臘人Dimitris Belbas，證實是前駐紐代表蔡爾晃的女婿，昨受訪憶起當時景況數度哽咽、眼眶泛淚，他說，當時只想讓身邊人脫困，他不是什麼英雄，只是做該做的事，而那時的一切作為，其實僅是履行四十年前曾許下的童軍諾言。

與老婆爬過土堆向外求援

獲救的沈小姐昨從天祥脫困後，上臉書感謝希臘籍的Dimitris，認為「希臘籍英雄是冒著生命危險出去找人救我們的」。沈小姐還原救援過程說，地震時他們一家五口躲入隧道內，餘震不斷，石頭狂掉，手機完全斷訊，「等待，真的很漫長」，Dimitris從上午起一直在想辦法脫困，下午四點多他跟大家說有把握帶大家出去，之後就跟老婆兩人爬過土堆向外求援，約五點半帶著警方、繩索回來。「如果沒有這位希臘英雄，很難想像，我們一家人受困，如何撐過餘震不斷的夜晚」。

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保七第九大隊指出，地震發生當下，有十多名遊客在白楊步道內因土石坍方而受困。其中一名希臘籍遊客脫困後，冒著落石危險跑到天祥報警，表示步道內仍有一家五口受困，但現場有一個大坍崩，還有小孩無法脫困，他願意帶路前往，最後順利將受困的人全部帶出來。

Dimitris Belbas則說，強震發生的那一刻，他們夫妻和岳母還有其他人在白楊步道上，狀況非常危急，他心想不能沒有任何作為，否則可能逃不出去。當時為了受困在裡面的自己和身邊的人，根本別無選擇，腦海中想起當童軍學的一些繩索技能，很艱難但也一定要做到讓大家都平安脫困。他說，台灣是太太的家，此次遭遇很難忘懷，但不會阻卻回台灣的腳步。

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