（新北）林口死亡車禍倍增 警加強執法

2024/02/07 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市林口區近年發展快速、人口持續成長，死亡車禍也逐年增加，從二○二一年七件增加到二○二三年十八件，增幅超過一倍。警方表示，已加強重點違規路段取締；林口區公所表示，將調整標誌或標線，改善破損路面及翻修人行道。

警察局交通警察大隊大隊長林泰裕昨天在道安會報指出，新北市二○二三年一至十一月交通事故三十日內死亡人數為二四六件、二四六人，其中林口區發生十八件、十八人最多，較前年同期增加十件、十人，增幅達一二五％，肇事族群以六十五歲以上高齡者死亡五人最多，主要肇因包含未保持行車安全間隔、未依規定讓車、違反號誌管制等。

請繼續往下閱讀...

林泰裕表示，針對酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、不停讓行人、行駛人行道及使用手機等違規行為加強取締，並與交通局建置九處科技執法，去年林口區取締重大交通違規總計四萬一四七一件；在發生事故較多的時段、路段加強巡邏，提高見警率，並派員至工地、貨運業者、公車站等地點宣導行車安全。

林口區公所表示，將配合相關單位辦理的交通會勘研議改善措施，包括調整標誌、標線或號誌，改善破損路面及翻修人行道，並在照明不足的路段新設路燈，盼提升行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法