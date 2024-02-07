擲筊借「膽」 彰化元清觀春節限定

彰化市長林世賢（中）宣布元清觀「向天公借膽」活動將在春節期間舉辦。 （記者林良哲攝）

2024/02/07 05:30

大年初一起舉辦 擲聖杯可請回文、武膽 各限量288個

〔記者林良哲／彰化報導〕由彰化市公所管理的國定古蹟「元清觀」，春節特別舉辦「向天公借膽」活動，信徒只要擲筊並取得「聖杯」，即可請回「文膽」或「武膽」。寺廟管理人、彰化市長林世賢表示，文膽可祈求考試順利、步步高昇，而武膽則能祈求事業順利、工商利祿。

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國定古蹟 天公壇辦開運祈福

位於彰化市的元清觀興建於一七六三年，主祀玉皇大帝（俗稱天公），為當地知名寺廟，被稱為「天公壇」。為迎接農曆新年，今年元清觀除了有祈福法會外，還擺宴「謝天公」、謝戲酬神等，並從大年初一開始，舉辦「向天公借膽」活動。

請回文膽或武膽 結緣金600元

元清觀管理人、彰化市長林世賢表示，從大年初一開始，信徒可先向玉皇大帝（天公）擲筊，在取得「聖杯」後，請回文膽或武膽（每個結緣金六百元、各限量二八八個），在傳統習俗上，文膽是祈求考試順利、步步高昇，武膽則是祈求事業順利、財源廣進。

為迎接龍年，元清觀日前已在廟埕布置了一條金龍，以「金龍報喜」之意，祝福信徒「好運攏總來」。新春期間，廟方也結合傳統曲館與掌中戲舉行謝戲酬神活動，分別於二月十五日（初六）、十七日（初八），以及廿三日（十四日）演出，重現寺廟傳統節慶熱鬧的古早味氣氛。

此外，元清觀也將於二月十日（初一）邀請高真道長舉辦新春開運大法會科儀，為信徒招貴人、防小人（結緣金每人三百元），為新的一年開運祈福，信徒可準備一件衣服參加法會科儀祈福。而從大年初一到初五，則有擺宴「謝天公」活動，歡迎信徒共襄盛舉。

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