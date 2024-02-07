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去年下半年 宜縣救回8位OHCA患者

宜蘭縣消防局去年下半年，經搶救OHCA患者，成功救回八人重獲新生；縣長林姿妙（右五）昨於縣務會議頒獎表揚。（記者游明金攝）

宜蘭縣消防局去年下半年，經搶救OHCA患者，成功救回八人重獲新生；縣長林姿妙（右五）昨於縣務會議頒獎表揚。（記者游明金攝）

2024/02/07 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局去年下半年，經搶救OHCA患者（到院前心肺功能停止），成功救回八人重獲新生；昨縣務會議，縣長林姿妙頒獎表揚廿二人次消防局同仁。縣消防局表示，去年下半年急救成功率為二九．五％，創歷年新高。

宜縣消防局統計，去年下半年，執行到院前OHCA患者送醫計二百人，經急救兩小時內，恢復生命徵象者有五九人，急救成功率二九．五％，較前年同期二○．五四％上升八．九六％，也創下歷年新高，這五十九人中有八人康復出院。

縣長林姿妙為鼓勵救護同仁，昨天在縣務會議頒獎表揚；她說，八個人康復出院，代表八個家庭因消防精準急救而得以完整。縣消防局指出，人命挽救需要各方人力、物力支持，感謝社會大眾無私奉獻，二○二三年度受贈各式救護耗材及器材，各消防分隊也普遍設置自動心肺復甦機，使消防同仁及縣民受惠。

另，縣消防局於去年度已開放骨針、插管 (ETT) 等急救處置；今年度將持續精進救護人員急救品質，提升到院前緊急救護的成功率。

此外，消防局為提升民眾急救技能，在礁溪、宜蘭、員山、羅東、五結、三星、冬山、蘇澳及南澳等九個消防分隊，設置「CPR+AED學習站」，去年舉辦一六九場次，七八一三位民眾參與。

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