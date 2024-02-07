桃園新春走廟 限量錢母、套幣、平安哨放送

桃園明聖道院「摸春牛」說吉祥話，祈福含意叫人邊念邊笑。（記者李容萍攝）

2024/02/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕迎接嶄新龍年，到寺廟上香祈福沾沾神氣，是許多家庭必排的走春行程。桃園市各大寺廟除開放民眾安太歲、點光明燈、補春運，也推出「拜頭香」、「摸春牛」、過平安橋、鑽轎底等迎春接福活動拉抬人氣，不少寺廟也限量送出文創紀念品和象徵錢滾錢的「錢母」紅包、佛祖福袋等，發完為止。

桃園明聖道院（恩主公廟）循例在大年初一至十五舉辦迎春納福賀新年活動，安排過甘蔗門、摸春牛、過七星橋等民俗活動持續至元宵節，其中，摸春牛討個好兆頭，因觸摸處不同，吉祥祈福的含意也有所差異，大人、小孩邊唸邊笑，十分有趣。

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桃園大廟景福宮除夕夜十點卅分舉辦龍年迎春祈福、「拜頭香」活動，參加者可領招財平安幸運掛飾一個，廟前還設置卡通版財神爺、招財黃金龍、招財紅龍提供拍照；桃園慈護宮即日起至廿九日凡點燈、補春運、緣金一千元以上贈摸彩券一張，另有一萬個平安哨於大年初一發送；桃園護國宮大年初一至初五舉辦公益慈善太子遊樂園，全場免費 ，大年初一上午九點恭請太子爺公發福慧紅包兩千份。

中壢慈惠堂推出龍年限量套幣，將在大年初一上午八點發送，年節期間安排敲平安鐘、祈福鑼、過平安橋、鑽轎底和免費收驚除煞；中壢仁海宮推出四款限量「平安招財鑰匙圈」，安排過七星平安橋活動，春節期間首次在廟區停車場推出美食市集。

供奉武財神的蘆竹區南崁五福宮，為避免信眾推擠爭搶頭香，循例於除夕夜子時開廟門，一起安頭香，讓人人都有頭香可插，並發送「錢母」紅包八萬八千個；龜山區壽山巖觀音寺準備四萬個觀音佛祖神尊福袋（五元銅板），於大年初一至初三上午九點至下午兩點發送，參與點燈、安太歲的信眾，可參加「純金觀音佛祖神像」抽獎。

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