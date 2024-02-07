桃園首宗連署罷免里長過關》中壢石頭里長王子林 罷免案成立

2024/02/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市選舉委員會前天依據公職人員選舉罷免法公告「桃園市中壢區石頭里第三屆里長王子林罷免案成立」，這是桃園首宗里長罷免案成案，將與中壢區和平里里長盧栽寬今年初病逝，兩案於三月卅日同日進行罷免及補選投票。

660人連署 有效人數為618人

中壢區石頭里第三屆里長選舉人總數為一四九六人，罷免案的連署人數應達一五○人。此罷免案則由鄰長劉俐伶提出，連署人數計六六○人，選委會審查後刪除四十二人，符合規定人數為六一八人，公告罷免案成立；之後的罷免案投票結果，有效同意票數應多於不同意票數，且同意票數需達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

請繼續往下閱讀...

和平里長病逝 3/30進行補選

王子林對於自己被指為不做事，且不住在石頭里。他昨天表示，對於罷免案成立感到錯愕，他雖非專職里長，但除自己服務，家人也都投入里政服務。

劉俐伶表示，王子林在台北市知名醫院擔任心臟科醫師，根本不住在石頭里，也從未從事里民服務，王雖委託其母及另名陳男協助里上事務，但兩人卻占用公民會館當成自己家，禁止里民進入，讓里內的老人供餐、長照服務全數中斷，有里民想進入，兩人還製造爭端找來警察，甚至還對里民提告，這次包含在地十多位鄰長都參與提出罷免案，唯一目標就是要罷免這位「幽靈里長」。

王子林回應說，他當選里長後，里政及醫師業務兩頭忙，原先聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，劉於去年二月逼迫他辭職不成，即攜帶公家電腦等資料不告而別，事後更發現里辦公室關防也被攜走，他提出偽造文書案告訴經受理偵查中。他並澄清，自己從去年七月至年底完成九十七件里政陳情事務處理，相較前年十二月廿六日上任前，石頭里前年僅卅三件，顯有大幅成長，並非不做事。

劉柏成則低調回應，自己罷免連署並未參與，罷免案成立顯示有高度民意，不認同王的言行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法