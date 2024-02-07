桃園春節服務市民 8大措施小年夜上路

讓民眾安心過年，市府推出8大春節不打烊措施。（記者謝武雄攝）

2024/02/07 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆春節連假從八日至十四日，桃園市政府推出「環境清潔」、「藝文充電」、「觀光走春」、「社福關懷」、「交通運輸」、「運動場館」、「魚銷動保」、「醫療食安」等八大新春不打烊服務，市長張善政昨表示，民眾所需各項資訊，都可至「桃園事」臉書粉絲專頁、市府官網查詢，也可撥打1999市民專線洽詢。

初一至初三 全市暫停清運垃圾

「環境清潔」方面，各區（復興區除外）八日垃圾正常清運，九、十三、十四日上午九時起清運一趟，夜間停收、十至十二日暫停清運；復興區八日依週四路線於上午八時清運，九日、十二日上午八時起清運一趟，夜間停收。

請繼續往下閱讀...

台灣好行僅除夕、初一停駛

「觀光走春」方面，台灣好行各路線九、十日停駛，其餘依假日班表行駛；風景區管理處所轄景點，除九日休園、羅浮溫泉八至十日休館，其餘春節期間都正常服務。

在「運動場館」方面，市立田徑場正常開放，各國民運動中心、蘆竹羽球館、楊梅跆拳道館、市立游泳池九、十日休館，十一至十四日營業至下午四點；中壢網球場、中路運動公園網球場十二日起正常營運。

機場排班計程車 每趟加收百元

「交通運輸」方面，機捷照常營運；計程車從五日起至十四日單趟加收五十元，機場排班計程車加收一百元；春節期間路邊停車、無柵門公有路外停車不收費；桃園、中壢、八德拖吊保管場下午五點前可領車。

「魚銷動保」方面，竹圍、永安漁港漁貨直銷中心春節期間照常營業，野生動物收養及動物急難救助、捕蜂捉蛇服務不打烊，可撥1999市民專線。

大溪木藝生態博物館 初二迎賓

「藝文充電」方面，大溪木藝生態博物館各館舍九、十日休館，龜山眷村故事館、憲光二村、馬祖新村、太武新村、中原文創園區、橫山書法藝術館等九、十、十一日休館；孔廟、桃園神社八日部分開放、十至十四日均開館。

「醫療食安」方面，急救責任醫院急診廿四小時開設；多家醫院十至十二日（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診，長照需求可電洽：332-1328。

「社福關懷」方面，設置春節關懷不打烊服務中心，提供獨居老人及身心障礙朋友替代餐食服務，遊民外展服務中心提供泡麵、八寶粥等即食品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法