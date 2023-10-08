串聯高鐵、糖鐵 復古列車「尋蜜號」啟程

嘉縣六腳蒜頭糖廠五分車「尋蜜號」延駛故宮南院路線，昨啟用通車，行政院院長陳建仁（右五）、副院長鄭文燦（右六）、嘉義縣長翁章梁（右四）等人搭乘首航列車。（記者王善嬿攝）

2023/10/08 05:30

蒜糖五分車延駛故宮南院通車 全長4.6公里 陳揆揭牌並搭首發車見證歷史

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區五分車「尋蜜號」延駛故宮南院路線昨天通車，全長四．六公里，串連時速最快三百公里的高鐵及最慢時速十五公里的糖鐵，完成「最慢與最快鐵路的連結」，行政院長陳建仁等人到場為復古列車「尋蜜號」揭牌，並搭乘首發列車，見證糖鐵一一六年發展史上重要里程碑。

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完成「最慢與最快鐵路的連結」

陳建仁與行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、交通部次長胡湘麟、嘉義縣長翁章梁及台糖董事長楊明州等人為「尋蜜號」揭牌。

陳建仁表示，早年糖業是台灣經濟發展重要項目，糖鐵全盛時期曾長達三千公里，糖廠雖已完成經濟發展任務，仍承載與傳承豐富的文化歷史記憶，很高興見證蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院站通車，巧妙的將台灣歷史與現代、古典與創新、人文與產業、藝術與科技等串連起來，成為一趟豐富的文化饗宴之旅。

有冷氣、餐車 串聯周邊觀光資源

翁章梁說，蒜頭糖廠五分車延駛計畫是行政院核定的前瞻基礎建設計畫項目，也是全國第一條串聯國家重要交通建設高鐵及核心文化設施故宮南院的軌道建設，可有效串聯周邊觀光資源，更有助於促進嘉縣升級成為南台灣的文化觀光重鎮。

本計畫總經費二．五億元，去年十月八日延駛至高鐵嘉義站，昨延駛至故宮南院站；嘉縣府另爭取內政部六千萬元補助，將執行鐵路沿途及周邊綠廊帶計畫，預定明年底完工。

平日採預約制 假日營運18班次

楊明州表示，「尋蜜號」五分車為全新打造，有冷氣及無障礙區、餐車服務，平日採預約制，假日高鐵線及故宮南院線共十八班次列車營運，每週一停駛檢修；高鐵線單程票價兩百元、故宮南院線單程票價一五○元，六至十二歲、六十五歲以上、身心障礙者及嘉縣六腳鄉、太保市及朴子市民享優待票優惠，六歲以下兒童免費搭乘。

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