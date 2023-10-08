逛市集、開箱議會 台北「白晝之夜」湧人潮

2023/10/08 05:30

〔記者甘孟霖、楊心慧／台北報導〕台北白晝之夜昨傍晚六點在台北市政府、台北市議會、國父紀念館登場，今年首度對外開放市議會及市府市長室，吸引不少民眾前來觀賞，就算飄著細雨，仍滿是人潮，趁著連假大玩整晚，但有民眾抱怨，市議會因現場限制人數進場，光是排隊就等了約一小時，不過難得能走進議事殿堂，仍是新穎的體驗。

台北白晝之夜昨傍晚在北市府，由市長蔣萬安、法國在台協會主任Franck Paris、市議會議長戴錫欽、白晝之夜總策展人程詩郁等人見證下開幕，本次集結廿五件跨媒材藝術裝置作品，超過卅五場演出節目，總計近一百組藝術家及團隊參與。

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台北市政府市長室首度對外開放，但開放網路報名時就已額滿，民眾林先生只好在國父紀念館邊看藝術裝置邊看直播，但他表示直播訊號不佳、有點延遲，內容有點空洞，不過藝術裝置的部分很吸睛，有不少沉浸式體驗，整體來說辦得不錯。

《開箱市議會》將市議會翻轉為劇場，讓民眾走入平時難以進入的議事空間，不過有民眾表示，光是排隊就等了約一小時，認為應開放更多名額，不過表演相當精彩，而有機會能走進議會，是十分難得的體驗。

台北白晝之夜在眾多精彩藝術作品、表演活動、藝術市集和露天電影院等豐富內容，於今早六點畫下句點。蔣萬安昨表示，今年特色在於開箱被貓市長「毛容容」佔領的市長室，象徵台北市被藝術佔領；團隊透過議題和藝術衝撞，讓市民對各項主題做反思，透過表演、裝置宣傳動物保育以及重視氣候變遷理念。

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