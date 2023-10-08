市政顧問孫偉志出席基泰說明會 北市府火速解聘
基泰總座馮先勉煽動重災戶抗議 孫緊鄰而坐如同門神
〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大直民宅因基泰建設施工造成下陷，民進黨北市議員陳怡君前天於台北市長蔣萬安施政報告時，要求蔣解除基泰在北市府民政組的市政顧問孫偉志，卻遭蔣回絕「要有證據」，雙方一度激烈爭吵；陳怡君昨提供重災戶與基泰整合會議的影片，基泰總經理馮先勉竟煽動重災戶至市府拉布條爭取放寬獎勵，孫偉志則坐在馮旁如同門神。北市府昨傍晚緊急宣布將孫偉志解聘。
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台北市政府表示，孫偉志六日出席基泰建設說明會，依「台北市政府市政顧問遴聘要點」予以解聘。
傾斜民宅都更 僅3成有意願
另外，北市府日前針對大直傾斜民宅住戶召開「公辦都更範圍評估說明會」，並辦理意願調查，台北市都更處昨公布調查結果，截至十月五日，有意願參與公辦都更的住戶，廿五戶中僅八戶願意參與公辦都更，意願比例為卅．七七％，未達公辦都更受理門檻七十五％；至於周邊住戶都更需求，都發局及都更處將於十月十二日、十三日針對東、南側鄰地辦理「公辦都更評估說明會」，並啟動意願調查。
陳怡君痛批馮先勉毫無悔意
陳怡君昨拿出音檔、影片等相關證據，表示孫偉志身為北市府市政顧問，卻對「基泰大直」造成重大工安事件漠不關心，竟現身在廿五戶重災戶與基泰的閉門會議上談合建，並坐在馮先勉旁邊，看著馮在會議上挑撥離間市府的公辦都更。
陳怡君怒批，馮先勉在閉門會議中毫無悔意，還離譜的在現場慫恿住戶向民意代表、總統參選人陳情，甚至表示有必要可到北市府拉白布條，爭取放寬法規及給予獎勵。
陳怡君批評，蔣萬安若要證據才處理孫偉志，根本是公然偏袒財團，有住戶反映，基泰將派二個人指導願意合建的住戶，其中一位指導者就是孫；她質疑基泰出事後，不見孫偉志協助救災，卻出現在基泰閉門會議，到場指導與重災戶合建，密謀與市府抗爭爭取權益。