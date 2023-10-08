市政顧問孫偉志出席基泰說明會 北市府火速解聘

基泰總經理馮先勉在與大直重災戶的閉門會議中煽動重災戶拉布條抗議，北市府市政顧問孫偉志（左）就坐在馮旁邊。（北市議員陳怡君提供）

2023/10/08 05:30

基泰總座馮先勉煽動重災戶抗議 孫緊鄰而坐如同門神

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大直民宅因基泰建設施工造成下陷，民進黨北市議員陳怡君前天於台北市長蔣萬安施政報告時，要求蔣解除基泰在北市府民政組的市政顧問孫偉志，卻遭蔣回絕「要有證據」，雙方一度激烈爭吵；陳怡君昨提供重災戶與基泰整合會議的影片，基泰總經理馮先勉竟煽動重災戶至市府拉布條爭取放寬獎勵，孫偉志則坐在馮旁如同門神。北市府昨傍晚緊急宣布將孫偉志解聘。

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台北市政府表示，孫偉志六日出席基泰建設說明會，依「台北市政府市政顧問遴聘要點」予以解聘。

傾斜民宅都更 僅3成有意願

另外，北市府日前針對大直傾斜民宅住戶召開「公辦都更範圍評估說明會」，並辦理意願調查，台北市都更處昨公布調查結果，截至十月五日，有意願參與公辦都更的住戶，廿五戶中僅八戶願意參與公辦都更，意願比例為卅．七七％，未達公辦都更受理門檻七十五％；至於周邊住戶都更需求，都發局及都更處將於十月十二日、十三日針對東、南側鄰地辦理「公辦都更評估說明會」，並啟動意願調查。

陳怡君痛批馮先勉毫無悔意

陳怡君昨拿出音檔、影片等相關證據，表示孫偉志身為北市府市政顧問，卻對「基泰大直」造成重大工安事件漠不關心，竟現身在廿五戶重災戶與基泰的閉門會議上談合建，並坐在馮先勉旁邊，看著馮在會議上挑撥離間市府的公辦都更。

陳怡君怒批，馮先勉在閉門會議中毫無悔意，還離譜的在現場慫恿住戶向民意代表、總統參選人陳情，甚至表示有必要可到北市府拉白布條，爭取放寬法規及給予獎勵。

陳怡君批評，蔣萬安若要證據才處理孫偉志，根本是公然偏袒財團，有住戶反映，基泰將派二個人指導願意合建的住戶，其中一位指導者就是孫；她質疑基泰出事後，不見孫偉志協助救災，卻出現在基泰閉門會議，到場指導與重災戶合建，密謀與市府抗爭爭取權益。

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