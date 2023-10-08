苗縣親子育樂中心完工 待驗收

苗栗縣親子育樂中心為全縣首座大型親子館，工程已完工、待驗收。（記者彭健禮攝）

2023/10/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣親子育樂中心為全縣首座大型親子館，工程已完工、待驗收，除原設計的親子遊憩空間，縣府新增規劃提供托嬰服務，預計收托六十名○到二歲的幼兒。縣府社會處已編列九百三十萬元，送縣議會定期會審議，待預算通過，明年度起執行。

規劃增設托嬰中心 收托60人

頭份市、竹南鎮為人口成長與新興科技產業發展區域，每年移入年輕人口呈正成長趨勢，縣府利用頭份市后庄國小文小六用地，在幼英街與幼英街卅七巷交岔路口興建縣內首座大型親子館「苗栗縣親子育樂中心」，總經費一億六千二百萬餘元，工程已完工、待驗收。

請繼續往下閱讀...

該中心有一棟鋼構兩層樓的主館及一棟鋼構三層樓的副館，主副館有空橋通連，總樓地板面積約二千零五十平方公尺。主館規劃親子休憩區、分齡遊戲區、大肢體活動空間、體驗教室、服務中心、中庭遊樂區、半戶外戲水區、屋頂花園等；副館則規劃閱覽區、諮詢室、手創藝術教室等。

縣議員陳光軒建議可釋出空間做為托嬰中心，獲縣長鍾東錦認同，於日前縣務會議指示場館管理單位縣府社會處以托嬰中心及親子互動兩個元素同時辦理。

社會處長楊文志表示，社會處已編列九百三十萬元計畫預算，送十一月縣議會定期會審議，待預算通過，明年度起執行，規劃於副館增設托嬰中心，預計收托六十名○到二歲的幼兒，此外並提供遲緩兒童發展早療的社區服務。未來場館將委外由專業單位維護營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法