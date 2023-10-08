對抗女性公敵 「護乳芭比」出動

熱血護理師變裝成自信美麗的女性象徵「芭比」，呼籲女性朋友別忘定期做乳癌篩檢。 （台灣癌症基金會提供）

2023/10/08 05:30

乳癌連18年高居女性癌症發生率首位

〔記者邱芷柔／台北報導〕乳癌連續十八年為國人女性癌症發生率第一名，衛福部最新二○二○年癌症登記報告顯示，乳癌新發病例高達一萬五二五九人，每天約四十二人罹患、約八人死亡；另，每三名適齡篩檢者僅一人接受乳房攝影檢查。台灣癌症基金會執行長賴基銘示警，生活改變致罹癌因子更多，若加上篩檢率低，乳癌死亡率有可能再攀新高。

篩檢率低

乳癌死亡率恐攀新高

賴基銘指出，台灣女性每十人就有一人恐得乳癌，根據衛福部癌症登記報告，乳癌發生率逐年攀升，死亡率更較十五年前增加十八％，生活型態改變，包括肥胖及飲食西化、壓力、晚生育等恐促使癌症提前發生，而忽略篩檢則是乳癌死亡率無法下降主因。

請繼續往下閱讀...

進一步以年齡層分析，女性四十歲後乳癌發生率大幅增加，四十歲至五十九歲每年高達近八千人確診，佔乳癌病人整體的半數；但四十五至六十九歲近二年內接受乳房X光攝影篩檢僅有卅二．九％。

十月是「國際乳癌防治月」，台灣癌症基金會舉辦「粉紅健走」活動，號召民眾重視乳癌篩檢，昨天十二名護理師特別變裝成自信美麗的女性象徵「芭比」，分享催促篩檢的故事。

護理師寧怡分享，曾有媽媽自己摸到乳房疑似硬塊，卻遲不做乳房攝影檢查，甚至求神問卜，還用紅線綁住乳房、敷中藥等，女兒只好向護理師求助，自己使出殺手鐧，扮成宮廟師姐，才終於說服其去做乳攝，所幸最後虛驚一場，強調維護健康不能只問媽祖，應落實正確醫療。

賴基銘指出，乳癌早期發現早期治療的治癒率相當高，定期篩檢非常重要，零期到二期乳癌的五年存活率逾九成五以上，若第四期才發現，五年存活率僅卅六％。台灣癌症基金會提倡護乳五招，包括多吃蔬果、規律運動、體重控制、適齡生育、定期篩檢，鼓勵四十五歲以上婦女參與兩年一次免費乳房檢查，若二等親內家族病史則提前至四十歲篩檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法