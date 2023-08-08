台14線搶通延後 廬山救出21人
2023/08/08 05:30
〔記者佟振國、陳鳳麗、蘇福男／綜合報導〕南投縣仁愛鄉卡努風災搶修工作持續進行，但台十四線忠勇橋、投八十九線力行產業道路昨天又傳出災情，為復建期程增添變數。南投縣府宣布仁愛鄉今日持續停止上班上課。
忠勇橋、力行產業道路路基掏空
台十四線埔霧公路原在前天傍晚全線搶通，但路況仍不穩定，昨天上午原訂採取間隔四小時封路施工，再雙向各放行卅分鐘，但上午九時許，七十五．九公里忠勇橋路段，因路基流失路面嚴重龜裂下陷，緊急封閉灌漿回填，至下午三時才恢復通行。此外，投八十九線力行產業道路五十二公里處同樣路基掏空，導致約廿公尺道路完全陷落中斷，恐怕又會延後搶通時間。
請繼續往下閱讀...
今安排第2次救援受困遊客
至於廬山溫泉塔羅灣溪暴漲，對岸馬赫坡部落的居民及民宿、露營區遊客多人受困多日，昨天內政部長林右昌特別到場關切，中午由救難人員以牽引繩吊掛方式橫越湍急溪流脫困，首批救出廿一人，包括兩名新加坡遊客。南投縣府持續調查當地業者、居民、工作人員等脫困意願，今天會安排第二次救援。
總統蔡英文昨到埔里了解救災民生物資運送情況，並赴仁愛勘災，強調中央與地方站在一起，全力協助救災。蔡總統指示後續務必恢復省道交通並協助搶通部落道路，穩定民生系統及加速災後救助重建。
明霸克露橋鋼便橋下月修復
行政院長陳建仁昨天則前往高雄桃源區視察，他表示，明霸克露橋箱涵便道預計本週六完成，鋼便橋九月底前修復，新建橋樑則預計二○二五年完工。