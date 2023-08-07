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    桃園地景藝術節 兩天吸客四萬人

    桃園地景藝術節延後開展，適逢暑假和週休假日，吸引民眾闔家前往。（記者李容萍攝）

    桃園地景藝術節延後開展，適逢暑假和週休假日，吸引民眾闔家前往。（記者李容萍攝）

    2023/08/07 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地景藝術節今年以「桃園尞尞（客語來玩之意）」為主題，分別於龍潭、青埔兩處展區登場。其中，龍潭展區原訂四日開展至廿日，因受卡努颱風及外圍環流影響，桃園市府文化局宣布延至前天開展，開展兩天共吸引約四萬人次前往參觀；同樣延後的「Hello Kitty來作客」水上裝置作品昨在龍潭大池進場組裝，預計八日父親節亮相；青埔展區將於十一日至十月十五日開展。

    青埔展區 11日登場

    不同往年，今年展出的廿一件裝置藝術作品，晚間均會打燈，方便民眾白天、晚上都可以參觀。

    除了看地景藝術裝置，文化局也安排三場演出，前晚在南天宮前廣場由仲夏派對匯川聚場演出，十九日下午二點卅分至四點有解憂快餐車FOCA馬戲團演出，廿日晚上六點廿分至九點有綻放雨夜，花舞夏日—紀念鄧雨賢音樂會，兩場演出都在龍潭運動公園槌球場。

    另外，十場次的假日廣場音樂藝術季，除了桃園市三界爺文化發展協會、原鄉客家文化藝術團已演出，十二、十三、廿六、廿七日及九月二、三、九、十日的下午四點卅分至六點在龍潭大池龍元路水上舞台，還有中興絲竹樂團、莉西雅舞團、桃園市美好社會福利基金會、石門國小、桃園市天韻音樂協會、桃園市瑞龍傳藝文化推廣協會、龍潭區上華水環境巡守隊及田埜坊自我成長協會等團體接力演出。

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