邊緣戶納入救助 六都、雲嘉力挺

台南市提供37處實物愛心銀行服務據點，照顧弱勢家戶。（台南市府提供）

2023/05/29 05:30

〔記者王姝琇、翁聿煌、蔡思培、黃淑莉、方志賢、蔡宗勳、鄭淑婷、蔡淑媛／綜合報導〕面對弱勢族群或邊緣戶，地方政府多透過社工關心、社福機制協助，六都與雲林、嘉義縣政府表示，目前各有多項照顧弱勢措施，甚至全國首創方案，若中央放寬標準、照護更多邊緣戶，都會支持或配合。

台南連結民間資源救助邊緣個案

台南市長黃偉哲表示，若能納入近貧家戶或邊緣戶，樂見其成。該市有社會救助金專戶、公益平台及實物愛心銀行等，對特殊邊緣個案連結民間資源提供救助。

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新北市社會局也樂觀其成，該局透過公私協力結合民間資源設置「好日子愛心大平台」及實物銀行等，為更多邊緣戶提供服務，並辦理全國首創的市民意外救助，以及弱勢到宅坐月子、獨老五福樂活等措施。

台中市社會局同樣表達支持，表示該市近年將最低生活費調到上限六％，更有利弱勢通過低收、中低收入戶。另祭出創新方案「自立家庭築夢踏實計畫」鼓勵儲蓄；「韌力陪伴計畫」提供扶助金、「弱勢青年就業自立培植計畫」提供廿％存款利息。

高市協助投保微型保險

高雄市社會局表示，若中央將低收、中低收入戶審核調整得更符時宜，一定配合。該市對弱勢產婦提供可併領生育津貼及坐月子到宅服務，並協助弱勢投保微型保險等。

台北市社會局表示，尊重中央規劃，目前北市對中低收入以上的邊緣戶，若為受暴、接受安置等關懷對象，均透過社工協助。

桃園市社會局長陳寶民表示，若修法納入邊緣戶，一定配合辦理。該局對邊緣戶有急難救助及家庭服務中心兩大管道，去年核准急難救助二五七五案，撥款三○一七萬餘元。

雲林縣長張麗善認同放寬標準，但指中央應挹注經費。該縣今年啟動防寒、防餓計畫，提供獨居老人、弱勢家戶即時性屋舍修繕、飲食和保暖等資源。

嘉縣提供每月生活扶助

嘉義縣政府也支持放寬，目前發生重大變故陷入困境、處於貧窮邊緣急需救助的非低收、中低收入戶，提供生活扶助每人每月一千八百元或四千元，去年五五九人次受益；另協助投保微型保險，去年在保人數一萬六八七五人。

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