社會救助法3爭議 民團盼修法解套／家庭人口與收入列計、虛擬所得、戶籍地認定不符實況

低收入戶及中低收入戶審核標準與福利

2023/05/29 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部規劃修正社會救助法，民團指現行申請低收、中低收入戶有三大爭議，包含家庭人口與收入列計，將無聯繫的父母或無實質扶養的子女都列入；「虛擬所得」計算原則以年齡、身心障礙判定是否為工作能力人口過於狹隘；居住地非戶籍地就無法過關，忽視租金負擔與交通便利因素，不符合實況，呼籲修法解套。

法規以傳統家庭互助設定 失真

台灣社區實踐協會社工周千荷表示，有些單親家長結婚或離婚時不被原生家庭支持，很難向父母求助，但申請低收或中低收入戶，仍會計入父母財產或收入。或是單親媽媽二婚的配偶逝世，獨自扶養身心障礙小孩，但無法取得低收入戶資格，原因是前段婚姻兩名女兒已成年工作，有收入也納計，儘管雙方無來往，仍須經訴訟判決免付扶養費才能免除列計。法規以傳統家庭互助設定與事實有出入，打官司至少要半年到一年，建議小家庭或同住才列計，更符合現況。

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台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿提到，即使判決要求子女支付扶養費，有當事人從未拿到錢，經強制執行發現小孩財產已移轉，社會局才判符合低收入戶，但每年審視資格時，相同流程就要再走一遍，曾有案例五年反覆上演同樣情節，取得資格前的空窗期，社工燒破腦找資源援助，呼籲修法訂出可排除家庭人口列計情況。

以年齡判定工作能力過於狹隘

「虛擬所得」指認定家庭收入時，對未就業但有工作能力者，以各職類每人每月平均經常性薪資或基本工資核算，但周千荷指出，有些人因身體狀況或須照顧年幼小孩，無法從事全職工作，每月收入一萬多元，卻以兩萬多元的基本工資計算。

李盈姿補充，通常六十五歲以上、特定身心障礙者，算無工作能力人口，但有些從事體力類型的人，不到六十五歲求職就碰壁，如一名五十多歲男性接工地或保全工作斷斷續續，申請低收入戶卡關。李盈姿提到，曾調查遊民有工作者平均月收入八千多元，無工作者約六千多元，但僅五％有低收入戶身分。

戶籍地認定忽視租金與交通因素

社會救助法也規定，申請戶人口均應實際居住戶籍地，周千荷舉例，一戶家庭戶籍地是北市，但租房合約到期，找不到可負擔房屋搬往新北，就無法申請低收入戶。儘管內政部指租屋族有居住事實可申請遷入登記，但會碰到房東擔心被加稅不續約，建議共同生活圈交通發達，標準可放寬為戶籍地或居住地之一。

近五年我國低收入戶及中低收入戶戶數與人口數

針對遊民，目前社會救助法僅規範輔導安置事宜，立委建議單獨制訂專法救助。（資料照，記者王捷攝）

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