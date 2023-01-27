萌兔迎春 新北、高雄燈會亮起來

新北燈會八米高的太空兔，隨著音樂進行三百六十度旋轉，為活動帶來高潮。（記者翁聿煌攝）

2023/01/27 05:30

熊猴森樂園太空兔 高8米 乘著飛碟旋轉 蓮潭ㄇㄚˊ幾兔 可愛爆表

〔記者翁聿煌、黃旭磊、李惠洲／綜合報導〕新北燈會、高雄蓮潭燈會都選在年初五點亮主燈，為燈會揭幕。新北燈會在新北大都會公園熊猴森樂園登場，高八米、搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光三百六十度旋轉向觀眾打招呼。高雄燈會首度移師左營，「萌兔隊長—ㄇㄚˊ幾」為水陸主燈，首日就吸引突破十三萬名觀光人潮。

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新北燈會由新北市長侯友宜與藝人陳亞蘭等人共同啟動「兔來運轉」主燈，太空兔祝福民眾新的一年「Good luck to（兔） you」，萌翻全場。

新北 八大主題燈、五大展演 日本九縣市參展

侯友宜表示，今年將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，並邀請日本九縣市參展及視帝陳亞蘭與國際級表演團隊等輪番演出，白天、晚上各有風情，活動至二月十二日，歡迎民眾全家前來賞燈同樂。

昨天活動由陳亞蘭的「嘉慶君遊新北燈會」拉開序幕，緊接著世界第一支玻璃投影舞蹈團體「空稜鏡」舞出光影幻化，以及知名藝人Hot Shock、高人氣饒舌歌手高爾宣演出，還有媲美樂園等級的花車搭配弗沙巴西打擊樂團遊行踩街，現場滿滿歡笑聲。

國際燈區今年首次邀請到日本東京都作品參展，以神社鳥居發想，懸掛於柱體間的是Tokyo品牌標幟的藍白燈籠及印上東京知名懷舊與新潮景點的布幕。知名建築大師隈研吾將北海道第一高峰「旭岳」融於作品中，還有來自JR東日本飯店的睡魔花燈，共同點亮新北。

高雄 點亮龍虎塔、五里亭 各路劇團輪番登台

高雄燈會由市長陳其邁點亮水陸主燈，昨晚六點半啟動蓮池潭環潭點燈，周遭龍虎塔、五里亭及玄天上帝依序亮起，煙火從孔廟後方冒出，燦爛煙花倒映潭面，民眾驚呼連連。

觀光局長高閔琳說，燈會期間包括錦五洲掌中劇團、天宏園掌中劇團、金鷹閣電視木偶劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團、高雄皮影戲劇團、東華皮影劇團及永興樂皮影劇團，將輪番於周邊廟宇演出，今天（廿七日）邀請明華園天字戲劇團於左營孔廟表演。動態主燈「光舞蓮潭」則展演至二月五日元宵節，而廟宇參香、商家抽iPhone14活動持續至二月廿八日。

蓮池潭周邊元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟等七大廟宇，遊客參香祈福就有機會抽中iPhone14及六十五吋電視等獎項，而即日起至二月廿八日，民眾於左營區商店消費滿兩百元，將實體發票或收據拍照上傳至觀光局指定專區（https：//khh.travel/invoice/），就可抽iPhone14。

高雄燈會龍虎塔光舞蓮潭展演，璀璨奪目。（記者李惠洲攝）

高雄市蓮潭燈會點亮主燈「萌兔隊長—ㄇㄚˊ 幾」。 （記者李惠洲攝）

新北與高雄燈會賞燈重點

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