台南榮家進度逾7成 黃偉哲促落實「醫養合一」

市長黃偉哲（右）昨日視察台南榮家新建工程進度，期許早日完工，提升高齡化照顧服務。 （市府提供）

2022/11/26 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南榮譽國民之家」，將遷建到永康區網寮北基地與東區平實營區「R七」基地，目前工程進度達七十四％，預計明年完工啟用，市長黃偉哲昨天視察工程，期許未來落實「醫養合一」高齡照顧優質環境。

總經費14.8億 總床數600床

黃偉哲表示，榮民之家工程進度超前，因為隨著物價成本調整，在預算範圍內提高二億元，總經費十四．八億元，希望儘早完工、早點發揮效益，而總床數六百床，包含失智失能、日照、長照，還有單身安養、夫妻安養都有考慮到，高品質的榮家也能跟周邊社區照護結合。

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市府工務局說，榮民之家新址預計明年六月完工，二○二四年六月完成搬遷，原東區台南榮家的機關用地，未來配合南鐵地下化、台南捷運等計畫，透過變更都市計畫整體規劃，並將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，便捷東西向交通，並增設停車場以改善台南文化中心周邊停車問題，可望帶動東區延續發展。

長照採用「簇群式照護單元」

工務局表示，平實營區「R七」基地新建「台南榮民之家」，共規劃四五○床的長照、養護和失智中心，其中長照養護採用「簇群式照護單元」方式配置，以便於生活起居的照料，失智中心採「團體家屋」配置，可營造「家」的溫馨感。

另網寮北基地建置「台南榮民健康服務園區」為安養中心，分夫妻房和單人房型共一五○床，也採用「簇群式聚落」模式配置，園區保留大片老樹，營造生態綠化和森林步道區，並規劃日間照顧中心及樂齡中心，開放給社區銀髮族共享資源，有如一個樂活小型社區。

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