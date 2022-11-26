疫情緩和／送學子出國築夢 學海計畫復航

教育部推動學海計畫 ，15年來已送4.3萬名學生去85個國家學習。（記者林曉雲攝）

2022/11/26 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎疫情緩和，教育部學海計畫重新復航，教育部長潘文忠昨表示，十五年來已送四萬三四一○名學生去八十五個國家學習，青年學子出國築夢，多了解台灣以外的世界，回到台灣時更能珍惜和了解如何在這塊土地上繼續努力。

教部15年送4.3萬學子到85國學習

潘文忠表示，台灣不只是打開國門，大學也打開校門，教育部除了送我國學生出國學習，也歡迎更多外籍生來台灣學習，全世界青年對台灣的民主自由和人民友善會很有感受。

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國立嘉義大學木質材料與設計學系畢業生林育廷表示，他在全球疫情嚴峻下，前往法國南特高等木業學院，研修國際木材貿易課程，成為課堂上唯一的亞洲人，該校是法國木材加工工業的重鎮，當時每天法國確診五萬人、十萬人起跳，也沒有打疫苗措施，台灣防疫工作真的做很好，老師是來自各國業師，見識到師生論辯的學習氛圍。

國立台灣科技大學應用外語系學生汪子琦說，自己雖沒有有錢的父母，但感謝教育部的政策，讓她有機會可出國學習，於一○九學年前往西班牙馬拉加大學，研修經濟與管理課程，經歷西班牙因疫情而封城的日常生活，遇到不同文化背景的同學，勇於開口表達，自信心受到鼓勵，改變從小只想贏的好勝心。

中台科技大學醫學檢驗生物技術系學生王資晴說，她穿著兔寶寶裝防疫措施，赴美國佛瑞斯諾行動醫療團隊實習，實習內容包含疫苗注射、衛教宣導等，主要服務對象是墨西哥移民，她以英語向年幼學童說明，再由孩子跟家長說明眼科檢查。

致理科技大學休閒遊憩管理學系畢業生陳怡蓁分享，她在泰國曼谷長榮桂冠酒店實習一年，印象深刻的是曾協助一對台灣夫妻聯繫我國駐泰代表處，旅客親筆撰寫感謝卡片，令她十分感動，飯店業是遭受疫情衝擊的主要行業，她深刻體認到在學校所學與飯店實際操作的差異。

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