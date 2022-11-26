全功能測試完成 獵風者衛星明年3月升空

太空中心宣布，獵風者衛星完成最後一項「全功能測試」。（取自太空中心臉書）

2022/11/26 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣第二顆自製衛星、首顆氣象衛星「獵風者」組裝完成，國科會國研院太空中心宣布，獵風者昨完成最後一項「全功能測試」，代表其通過所有模擬太空環境考驗，確定可維持性能，將在明年三月運至南美洲的法屬圭亞那，搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型火箭升空。

通過模擬太空環境考驗

國科會指出，獵風者是台灣第二顆自製衛星，也是首顆自製氣象衛星，八十二％是由台灣研發製造，加上地面設備超過廿家研發單位與廠商參與，其任務酬載是我國自行研發的「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），要執行海面風場的觀測任務，升空後也將驗證台製的十項關鍵元件與技術。

請繼續往下閱讀...

國家實驗研究院太空中心表示，獵風者今年六月完成太陽能板組裝後，即進行太空環境測試，後接續「全功能測試」，檢測包括指令、姿態控制、以至酬載儀器等所有次系統都能正常運作，且維持性能，昨順利完成所有測試，預計明年一月初召開「運送前審查會議」，通過將配合火箭發射期程，送至南美洲的法屬圭亞那，搭乘法國亞利安太空公司織女星C型火箭，明年三月發射升空。

太空中心也啟動獵風者衛星的操控演練，針對衛星升空後可能遭遇的各種狀況模擬除錯，確保衛星發射後若遇到問題，可從地面下指令操控衛星。

國科會吳政忠主委表示，衛星產業鏈包含衛星製造、發射服務、地面設備、後端應用四大領域，太空中心明年行政法人化後，將全方位發展技術，串接完整產業鏈，能有助台灣在國際太空產業中占有一席之地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法