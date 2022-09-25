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    中農博七大展區 溪州公園登

    「中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」昨天在彰化縣溪州公園登場，活動持續到10月2日。（記者顏宏駿攝）

    「中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」昨天在彰化縣溪州公園登場，活動持續到10月2日。（記者顏宏駿攝）

    2022/09/25 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會（簡稱中農博）昨天在彰化縣溪州公園登場，展示彰化、台中、苗栗、南投與雲林等縣市的特色農業，活動持續到十月二日，主辦單位歡迎大家來遊玩。

    博覽會規劃七大展區，包括傳達農業新知的食農教育館、智慧循環農業展、全台最高貴園藝美學的全國盆栽雅石展和園藝多肉展，多肉植物園藝資材展、工商產業展及親子遊憩區，也有五縣市農特產展示區，遊客可一次買到各縣市最具代表性的農產。

    縣長王惠美致詞表示，中農博是中部地區的農業大盛事，每年輪流一個縣市主辦，五個縣市都有各縣市展館，彰化縣是「彰化優鮮館」，除提供大家最優質的農特產品，還有葡萄、芭樂、火龍果、花卉、花茶等精緻禮品，包括茉莉啤酒、蜂蜜、苦茶油、彰化米、雞蛋、咖啡、羊乳、黑豆等彰化特產。另外，「農業學BAR區」安排孩子可學習、打卡的景點「解憂花台」。

    代表南投縣出席的縣府秘書長洪瑞智表示，今年設置的「品味南投館」，由十三鄉鎮市農會、青農推出的優質農特產品，南投因環境、氣候因素，農特產品特別優質，茶葉、竹、梅子系列產品，品質堪稱全台第一，館內有凍頂烏龍茶、日月潭紅茶、百香果、鳳梨、香蕉、高山蔬果，歡迎大家參觀選購。

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