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    全台首學課程博覽會 逾百攤教學互動

    全台首學課程博覽會，學生說明示範與機器人互動。（記者洪瑞琴攝）

    全台首學課程博覽會，學生說明示範與機器人互動。（記者洪瑞琴攝）

    2022/09/25 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕第四屆全台首學課程博覽會，昨在台南二中登場，由市長黃偉哲主持開幕，今年主題「扎根在地、邁向國際」，超過一百攤教學互動區，各式體驗十分精彩，師生展現新課綱學習成果。

    黃偉哲表示，新課綱的成果展示，可說是應有盡有，迎接「台南四○○年」，更要做好課程博覽會，「全台首學」絕對不是浪得虛名，期望學校師生同心協力，歡迎大家來觀課修課、彼此教學相長。

    Hahow好學校執行長江前緯受邀開幕講座嘉賓，與親師生分享「學習多重宇宙」新思維。

    博覽會重頭戲安排六十六位在地亮點教師線上說課，一一二攤教學互動區有機器人、微型電腦程式設計學習、自造夢想基地、地方文化產業探查，還有烘培廚藝等技職培訓成果。

    另有十六組學生發表會，讓民眾看到台南學子的實力及各校特色課程成果，現場湧入超過一千人參與活動。

    教育局長鄭新輝說，雙語教育、數位學習、專題式學習主題、美感教育等教學，這些都是南市中小學推行多年的特色，這幾年的博覽會甚至有跟大學合作的課程，有效幫助各階段的互動成長，教師來此觀摩互動可以「強強聯手」，學生及家長也可以有更寬廣見識。

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