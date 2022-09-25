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    美食加文創 台南虱目魚文化季七股開跑

    台南虱目魚文化季有販售虱目魚文創包包等小物。 （記者楊金城攝）

    台南虱目魚文化季有販售虱目魚文創包包等小物。 （記者楊金城攝）

    2022/09/25 05:30

    〔記者楊金城／七股報導〕第十一年舉辦的台南虱目魚文化季，昨由七股「虱藏美味」開跑，虱目魚美食和文創活動帶給民眾創新的虱目魚文化體驗，後續有四個產區虱目魚節接棒登場。

    後續由4個產區 接棒登場

    九到十一月正是台南虱目魚產季，市府農業局局長李建裕說，南市養殖虱目魚面積三六一一公頃，全國第一，為行銷台南虱目魚，台南虱目魚文化季在七股區搶鱻開幕，歡迎遊客來台南五大產區虱目魚節系列活動，感受虱目魚的魅力。

    市長夫人劉育菁到場推薦七股虱目魚，並有龍膽石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等生鮮水產品，她還傳授用虱目魚丸加上魚肉煮西瓜綿就是道鮮美魚湯。

    七股區長顏文穗表示，台南有「虱目魚的故鄉」稱譽，七股就養殖一千公頃，以海水低密度放養，魚肉鮮甜美味，是老饕當令嘗鮮的最佳選擇，盼由產業活動提升虱目魚產業價值。

    「虱貴妃」比賽 陳雅雪奪冠

    虱目魚選美比賽不只評外表，也比內在，首屆台南「虱貴妃」由七股漁民陳雅雪奪冠，冠軍魚重四．三三公斤、長七十七公分、BMI七．三，亞軍學甲漁民胡秋雲、季軍七股漁民林國典。林國典、陳雅雪夫婦包辦一、三名。

    虱目魚美味賽 胡秋雲拿冠軍

    第二屆台南虱目魚美味選拔賽，則由學甲區胡秋雲奪冠、亞軍將軍區王朝和、季軍為七股區陳俊仁。

    會場還有虱目魚染、文蛤吊飾手作體驗、文創市集、食魚教育活動，也有虱目魚頭飯糰、披薩及虱目魚碗粿等美味，十分熱鬧。

    虱目魚文化季後續由十月一日學甲區公所辦理「學呷．致勝鮮虱」、八日「虱情畫意遊將軍」、十五日安南區「朝虱慕饗」，廿二日北門「奔跑吧！虱目魚君」壓軸。

    市長夫人劉育菁（前右二）推薦七股鯊魚幫的虱目魚、龍膽石斑等水產品。（記者楊金城攝）

    市長夫人劉育菁（前右二）推薦七股鯊魚幫的虱目魚、龍膽石斑等水產品。（記者楊金城攝）

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