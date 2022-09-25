噪音公害案件 雙北逾全國半數

都會區人車鼎沸、聲音嘈雜。台北市去年公害陳情案件數統計，第一名為噪音污染。（資料照）

2022/09/25 05:30

都會區人車鼎沸 噪音讓人凍未條 北市大安、中山區陳情案最多

〔記者陳嘉怡、楊媛婷／台北報導〕現代人為追求生活便利，多選擇住在都市，然而都會區人車鼎沸、聲音嘈雜，民眾忍受不了往往向環保單位投訴，環保單位接獲投訴會前往稽查，根據環保署統計，去年全國噪音稽查案件量以台北市二萬八千八百一十七件最多，新北市二萬六千四百三十七件次之，佔全國案件量百分之五十六。

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台北市去年公害陳情案件數統計，第一名為噪音污染，再來為異味污染、空氣污染，顯示噪音問題對居民的生活造成嚴重困擾。台北市環保局稽查大隊大隊長顏伶珍表示，台北市大安區、中山區噪音陳情案件最多。她分析，大安區為人口稠密的住宅區，民眾對生活品質較為要求，因此投訴案件多；中山區則是因為登記的業別數多、職業密度較高，加上該區有許多夜店等娛樂場所，因此噪音陳情案件數也偏高。

進一步分析噪音來源，新北市前三名為營建工程、商業場所、工廠；台北市則為營建工程、一般居民、商業場所。

顏伶珍解釋，當民眾向環保局陳情附近有冷氣機或抽水馬達聲干擾，但無法判別噪音源是否為營業場所時，在陳情類別往往勾選「一般居民」，因此造成一般居民類案件數較多情形。

噪音稽查全年無休 現場測量超標就開罰

顏伶珍表示，噪音稽查全年無休，當環保局接獲民眾陳情時，會派稽查人員至現場確定音源及音量測量。若於噪音管制時段及區域，發現音量超標行為，依照噪音管制法告發及開罰。

學者建聲景地圖 因噪音陳情案最多

中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千表示， 台北市在七百多個路段設有車流偵測裝置，透過車流偵測裝置也可反推出交通噪音對民眾影響也相當大。

北市有多吵雜 「聲景地圖」上網可查

他之所以建立台北聲景地圖是源於近年台北等大都會陳情環境公害的案件，噪音都是第一名，台灣因為住商混合情況居多，噪音訂定的標準較WHO更鬆，但從歐盟注重噪音污染防制，以及聯合國永續城市的指標，一座城市到底有多少居民受噪音困擾仍要仔細釐清。聲景地圖資訊，民眾可上網查詢(https://soundmap.colife.org.tw/noiseMap/）。

中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千團隊，建立台北市的聲景地圖可做到每小時動態更新地區的噪音暴露量。（翻攝自聲景地圖網站）

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