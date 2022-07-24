下週開鬼門 30日來鳳林「跑給鬼追」

鳳林鎮「菸樓迷路百鬼夜行」活動今年邁入第十一年，今年主題百鬼路跑，歡迎遊客扮鬼跑步。（北林社區發展協會提供）

2022/07/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農曆七月快到了，花蓮鳳林鎮北林社區特色節慶「百鬼夜行．菸樓迷路」今年邁入十一年，將在本月三十日（下週六）登場，今年主打「妖怪路跑」吸引六百多人報名，當天也將推出「趣病鬼」幫大家祈福、在疫情下得以百毒不侵！主辦的北林社區發展協會總幹事李美玲說，今年活動與兆豐農場合作，讓可愛動物也成為鬼節一部分，當天下午四點進入農場免入門票，邀請鄉親一起同樂。

花蓮鳳林鎮「百鬼夜行」活動在今年疫情趨緩之下，下週六將熱鬧登場，今年活動走健康路線，以「妖怪路跑」為主題，歡迎大小朋友都來「假鬼假怪」、扮鬼路跑的同時也跑給鬼追，還可參加「百鬼打卡」活動，把扮鬼照片上傳網路給朋友看。

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路跑將在下午四點從鳳林鎮林榮遊憩區「慢城客家驛站」起跑，終點在新光兆豐農場內，分成二公里組及五公里組，目前六百多人報名之外，也歡迎花蓮鄉親一起參加「沒有報名也能跑」。

流汗過後最開心就是逛鳳林「好食．慢市集」吃美食、參加「精靈晚會」，在花東縱谷澄淨的夜空中看星星、與精靈一起同樂，地點在慢城客家驛站、兆豐農場，當天下午四點以後兆豐農場免票入園。

活動訊息可查詢「百鬼夜行、菸樓迷路」粉絲頁。

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