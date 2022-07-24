本土增2.2萬例 較上週六降逾11％

指揮中心發言人莊人祥昨說明，本土武漢肺炎持續降溫，昨新增二萬二三四七例，較前一天下降六‧二％，較上週六下降十一‧五％。（指揮中心提供）

2022/07/24 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎持續降溫，昨新增二萬二三四七例，較前一天下降六‧二％，較上週六下降十一‧五％，中重症也略降至一七一例，但仍新增五例兒童重症，均無慢性病史，罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），其中兩歲女童仍在加護病房治療，死亡微降至五十三例，最年輕為卅多歲男女。另外，境外移入新增二四八例，也較前一日減少。

新增本土個案中僅新北市超過三千例、為三六八八例，其次為台中市的二八七八例、桃園市二三○三例、高雄市二二八八例、台北市二二○二例，再來台南市一七○五例、彰化縣一○八八例，其餘縣市低於千例。

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死亡包含卅四男、十九女，四十九例具慢性病史、卅四例未打滿三劑疫苗。最年輕的是兩名卅多歲男女，男性個案曾打三劑疫苗，無慢性病史，七月十七日確診，十八日死亡，死因為確診、心肺衰竭；女性個案則未打疫苗，顱內出血、長期臥床，六月五日確診，六日死於肺炎併心肺衰竭。

至於特殊重症，新增五例MIS-C，二男童三女童均無慢性病史，介於一至十歲。

增5例MIS-C 兒童重症累計115例

其中，兩歲女童於五月十六日PCR檢測陽性確診，七月十四日發燒就醫，十六日再發燒到醫院門診，當日入住兒童病房，接續燒四天，十九日因意識昏睡、低血壓轉至兒童加護病房，目前插管接呼吸器治療中。

還有十歲男童、五歲女童分別於五、六月確診，均於七月中旬出現發燒，後續也有皮疹、草莓舌等症狀，女童更因血壓不穩定一度轉入加護病房，現已轉到一般病房觀察。

今年本土中重症累計破兩萬例，其中，兒童重症佔一一五例，包含五十一例MIS-C、廿四例腦炎、十九例肺炎、八例哮吼、敗血症與共病各三例、一例心肌炎、六例家中死亡，其中廿四例死亡。

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